عروض PlayStation Plus لشهر يونيو تتضمن ألعاب PS VR2 لأول مرة

كشفت شركة سوني عن قائمة الألعاب التي يمكن لأعضاء PlayStation Plus إضافتها إلى مكتبتهم في شهر يونيو. لأول مرة، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى عناوين PS VR2 من خلال الخطة المميزة.

أولاً، سيتمكن المشتركون في جميع المستويات من المطالبة بـ SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake وStreets of Rage 4 ولعبة المصارعة الصلبة AEW Fight Forever بدءًا من 4 يونيو والاحتفاظ بحق الوصول طالما ظلت عضويتهم في PS Plus نشطة. سيتمكن أولئك الذين لديهم خطة Premium وسماعة رأس PS VR2 من لعب Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord، وWalkabout Mini Golf، وSynth Riders، وBefore Your Eyes، وThe Walking Dead: Saints & Sinners – الفصلان 1 و2 دون أي تكلفة إضافية. بدءًا من 6 يونيو. يمكن للأعضاء المميزين أيضًا الاستمتاع بألعاب PS2 Tomb Raider Legend وStar Wars: The Clone Wars وSly Cooper وThievius Raccoonus بدءًا من 11 يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة Sony تدريجيًا بتقديم المزيد من العروض إلى كتالوج PS Plus للأعضاء الإضافيين والمتميزين خلال الأسابيع المقبلة. ستنضم Dredge، إحدى الألعاب المستقلة المتميزة العام الماضي، إلى التشكيلة في 29 مايو. كما ستنضم إلى المجموعة أيضًا Lego Marvel Super Heroes 2 (31 مايو)، وCricket 24 (5 يونيو)، وGrand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (7 يونيو). كن متاحا. سيتم الكشف عن المزيد من إضافات كتالوج الألعاب قريبًا.

وفي الوقت نفسه، ستبدأ مبيعات أيام اللعب من Sony في 29 مايو وتستمر لمدة أسبوعين. وسيتضمن خصومات على PlayStation 5 وPS VR2 (مع حزمة Netflix Premium لمدة عام لأعضاء PS Plus الذين يشترون أيًا منهما)، وخصومات على خطط PS Plus للوافدين الجدد وصفقات وافرة على الألعاب الرقمية، بما في ذلك مبيعات فلاش على مدار 24 ساعة.

أحد الأشياء المثيرة للاهتمام هو أن شركة Sony أعلنت عن كل هذا صباح يوم الثلاثاء. يُظهر عادةً إضافات PS Plus في أيام الأربعاء. قد يعني ذلك أن لدى Sony المزيد من إعلانات PlayStation في جعبتها لهذا الأسبوع، مثل التفاصيل حول العرض الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة.