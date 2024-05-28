حيوان أليف رقمي ياباني شهير قادم إلى الولايات المتحدة

سيتم إطلاق الحيوان الأليف الافتراضي الياباني، Punirunes، في الولايات المتحدة هذا الصيف، ويمكنني أن أضمن أن معظمكم لم يشاهد لعبة مثل هذه من قبل. تلاعب بالكلمة اليابانية المحاكية لـ "اسفنجي" (punipuni)، يتمتع Punirunes بميزة تصميمية تميزه عن الأدوات الأخرى المشابهة: زر عجيني في وسط الجهاز يعمل على محاكاة الاتصال الجسدي مع حيوانك الأليف. كيف تصل إلى هذا الزر؟ عن طريق إدخال إصبعك في الفتحة التي يبلغ حجمها ربع الحجم الموجودة في جانب الغلاف البلاستيكي.

لا شك أنه غريب بعض الشيء. سيعرض الجهاز أيضًا رسمًا متحركًا لإصبعك على الشاشة عند القيام بذلك (يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من ألوان البشرة أثناء الإعداد). ولكن بمجرد تجاوز غرابة الفعل المذكور أعلاه والدخول في الأشياء التي يسمح لك بفعلها، فإن الميزة الأكثر غرابة في Punirunes تقدم في الواقع تجربة غنية جدًا للحيوانات الأليفة الافتراضية. يبدو الزر الإسفنجي وكأنه عصا تحكم ملفوفة في موتشي، وهو أمر منطقي لأن الشخصيات نفسها مخلوقات رائعة تشبه اللثة وتبدأ حياتها كنقط صغيرة. يمكنك التربيت على رؤوسهم لإظهار المودة لهم وتحريكهم لالتقاط الأشياء؛ يمكنك أيضًا سحبها لتنظيف الأرضية الافتراضية باستخدام أجسامها اللزجة كممسحة.

يحتوي الجهاز على شاشة LCD كاملة الألوان وإمكانية رفع 55 حرفًا مختلفًا. هناك 6 ألعاب مدمجة، كل منها تستخدم آلية السحق، بالإضافة إلى نشاط طهي الطعام حيث يتعين عليك مزج المكونات بنفسك. للعب الألعاب المصغرة أو زيارة المواقع الأخرى - بما في ذلك السوق والغابة - عليك أن تقفز شخصيتك من خلال بوابة نافذة بأسلوب Super Mario 64. يمكنك أيضًا تزيين حيوانك الأليف وتغيير الديكور في غرفته. لقد كنت ألعب مع Punirunes منذ بضعة أيام، ويجب أن أقول إنني أستمتع بها كثيرًا. الشخصيات لطيفة جدًا لدرجة أنها تؤلمني.



من المحتمل أن أي شخص يتابع مجال الحيوانات الأليفة الرقمية عن كثب قد صادف Punirunes في مرحلة ما. تم إطلاق الألعاب لأول مرة في الأسواق الآسيوية من Takara Tomy في عام 2021 ونمت منذ ذلك الحين لتشمل أجيالًا متعددة من الأجهزة. حتى أنهم ألهموا سلسلة رسوم متحركة تم إصدارها في خريف عام 2022. أنا شخصياً كنت أراقب Punirunes لبعض الوقت، لكنني كنت مترددًا في شراء النسخة اليابانية لأن طريقة اللعب بدت أكثر تعقيدًا قليلاً من شيء يشبه لعبة تماجوتشي.

ويأتي توسعها في الولايات المتحدة من خلال شراكة مع Spin Master، الشركة التي تقف وراء Paw Patrol وHachimals وعدد كبير من العلامات التجارية الشهيرة الأخرى المخصصة للأطفال. ستظهر Punirunes لأول مرة في الولايات المتحدة في أغسطس وستكون متاحة باللون الأزرق المخضر من جميع تجار التجزئة الرئيسيين مقابل 40 دولارًا.