جوجل تقدم ميزات البرامج العاملة بالذكاء الاصطناعي إلى Chromebook Plus

قبل أسبوعين، أعلنت جوجل عن عدد كبير من الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر مطوري I/O. وحذت شركة مايكروسوفت حذوها في الأسبوع الماضي من خلال تقديم أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot + التي تحتوي، كما خمنت، على عدد كبير من الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما هو متوقع إلى حد ما، تعلن شركة Google عن إجابتها لمبادرة Copilot+ PC من خلال جهاز Chromebook المتواضع. خط Chromebook Plus الذي أعلنت عنه لأول مرة في أكتوبر الماضي، على وجه التحديد. عندما أعلنت Google لأول مرة عن Chromebook Plus، ركزت على مجموعة من الأجهزة عالية الأداء بالإضافة إلى بعض ميزات برامج الذكاء الاصطناعي المتواضعة مقارنة بما تحصل عليه في أجهزة Chromebook العادية.

ومع ذلك، تقدم Google الآن ما أعلنته لأول مرة: تحصل طرز Chromebook Plus على مجموعة من الميزات التي أثارتها Google لأول مرة في العام الماضي بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة التي لم نسمع عنها من قبل.



ميزات الذكاء الاصطناعي

بالنسبة للمبتدئين، أصبحت ميزة "ساعدني في الكتابة" التي أطلقتها Google في وقت سابق من هذا العام متاحة الآن على جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook Plus. يجب أن يعمل هذا عبر أي حقل إدخال نص تجده على موقع ويب، سواء كان ذلك أحد منتجات Google مثل Gmail أو موقعًا مثل Facebook. يمكنك استخدامه للحصول على مطالبة، أو اطلب منه تحليل ما كتبته بالفعل لجعله أكثر رسمية أو أكثر مضحكًا (على الرغم من أن Google اعترفت بأن هيئة المحلفين لم تقرر ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مضحكًا بالفعل). إنها في الأساس أداة نصية توليدية يمكنك استخدامها عبر الويب. ليس من المستغرب أن نراها تظهر في أجهزة Chromebook، حيث قالت Google أنه يمكنك تشغيلها في Chrome لنظامي التشغيل Windows وMac مرة أخرى في فبراير. لكن جوجل تقول إنه يتم تنفيذه على مستوى نظام التشغيل على أجهزة Chromebook بحيث يمكنك استخدامه خارج المتصفح.

الميزة التالية هي ميزة أخرى أعلنت عنها Google في الخريف الماضي، وهي للمتعة فقط. سيمكنك منشئ الصور المدمج من إنشاء خلفيات وخلفيات لمكالمات الفيديو عن طريق كتابة رسالة مطالبة. إنه لا يختلف على الإطلاق عما ستفعله باستخدام مولدات الصور الأخرى، على الرغم من أنني لا أستطيع حتى الآن تحديد مدى سرعة عمله أو مدى التزامه بما تطلبه منه. تقوم Google بتضمين بعض المطالبات لتجربتها أو تخصيصها للبدء.



التحديث الأخير هو أن Magic Editor في Google Photos يأتي إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة حصريًا كميزة لأجهزة Chromebook Plus. كان Magic Editor متاحًا لأول مرة على أجهزة Pixel من Google، وكان جزءًا من خطة اشتراك Google One لفترة من الوقت، ولكنه الآن متاح على نطاق أوسع بشرط أن يلبي هاتفك الحد الأدنى من المواصفات. أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فإن طرازات Chromebook Plus هي الوحيدة التي يمكنها استخدام Magic Editor. يبدو السبب بسيطًا جدًا: يمكن لأجهزة Chromebook تشغيل تطبيقات Android، بما في ذلك صور Google.

ومع ذلك، إذا كنت تريد العبث باستخدام Magic Editor على شاشة أكبر من هاتفك، فإن القيام بذلك على Chromebook يبدو خيارًا مناسبًا. كتجديد، يتيح لك Magic Editor بشكل أساسي معالجة صورك بعدة طرق لتغيير واقع ما قمت بالتقاطه، ولكنه أسرع وأسهل بكثير من استخدام شيء مثل Photoshop. يمكنك تحديد أشخاص أو كائنات لتحريكها، أو جعل التطبيق يحول السماء إلى اللون الأزرق الغائم، أو تغيير حجم كائنات أخرى أو حذفها، مما يزيد من صعوبة الثقة بشكل عام في أن الصور التي تنشئها أو تشاركها أصلية.

ومن غير المستغرب أن تقوم Google أيضًا بإدخال برنامج Gemini chatbot الخاص بها بشكل مباشر في أجهزة Chromebook من خلال تثبيت التطبيق مسبقًا وتثبيته مباشرة على المشغل. والأهم من ذلك هو أن Google تمنح مشتري Chromebook Plus عامًا كاملاً من خطة Google One AI Premium، والتي تضع ميزات Gemini في Gmail وDocs وتطبيقات Workplace الأخرى. ويتضمن أيضًا الوصول إلى Gemini Advanced، والذي يضيف دعمًا لأشياء مثل تحميل المستندات للتحليل والوصول إلى Gemini Pro 1.5 ونافذة سياق الرمز المميز الخاصة به والتي تبلغ مليون رمز (والتي قالت Google إنها ستنمو إلى 2 مليون رمز مميز قريبًا).

نظرًا لأن خطة Google One AI تكلف 20 دولارًا شهريًا، أي ضعف السعر القياسي لخطة التخزين بسعة 2 تيرابايت، فهذه ميزة جيدة جدًا لمشتري Chromebook Plus، حتى لو كانوا لا يهتمون باستخدام Gemini. ويبدو أنه حتى إذا كنت مشتركًا بالفعل في خطة Google One أخرى، فستتمكن من الحصول على خيار AI الخاص بـ Google One لمدة عام.

تعديلات أصغر

هناك أيضًا عدد من تعديلات البرامج الجديدة القادمة إلى جميع أجهزة Chromebook أيضًا. ربما الأكثر شهرة e هو Game Dashboard، وهو نوع من مركز التحكم للأنشطة المتعلقة بالألعاب. على الرغم من أن معظم أجهزة Chromebook لا تزال غير قادرة على تشغيل الكثير من الألعاب، إلا أن هناك الآن المزيد من الخيارات بين خدمات الألعاب السحابية مثل GeForce Now وعناوين Android. في الواقع، قالت جوجل إن 25 بالمائة من مالكي أجهزة Chromebook يستخدمونها للألعاب، وقد شهدوا زيادة بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي في عدد الأشخاص الذين يلعبون على جهاز Chromebook.



تحتوي Game Dashboard على عدد من الميزات، ولكن أبرزها هو نظام شامل لرسم خرائط المفاتيح. يتيح لك ذلك أخذ الألعاب المصممة لوحدة التحكم أو شاشة اللمس وتعيين أزرارها لمفاتيح مختلفة على الكمبيوتر المحمول الخاص بك. بالنسبة لألعاب Android ذات أنماط تمرير محددة، ستتمكن من القول إن الضغط على المفتاح هو نفس القيام بتمرير سريع معين في اتجاه معين.

كما أنه يوفر أيضًا تسجيلًا بنقرة واحدة - سيبدأ ذلك في تسجيل طريقة اللعب الخاصة بك بالإضافة إلى عرض اللعب عبر كاميرا الويب الخاصة بالكمبيوتر المحمول، إذا كنت تريد أن تكون في الفيديو. ويمكنك التحميل بسرعة على خدمات متنوعة مثل YouTube أو Discord من لوحة تحكم اللعبة أيضًا. هذه الميزة حصرية لجهاز Chromebook Plus، على الأقل في الوقت الحالي.

تقويم ChromeOS وتكامل المهام

جوجل

تشتمل الميزات الجديدة الأخرى على تكامل مهام Google في شريط القائمة - توجد بالفعل أداة تقويم تعرض لك مواعيدك القادمة هناك، وستعرض لك الآن أيضًا عناصر من قائمة المهام، مما يجعلها نظرة شاملة شاملة على ما هو قادم في يومك. يمكن لمسجل الشاشة الآن إنشاء صور GIF، وهو أمر نريد جميعًا أن نكون قادرين على القيام به في أي وقت. ويمكنك إعداد هاتف Android عبر جهاز Chromebook الآن أيضًا. إذا قمت بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على جهاز Chromebook باستخدام الهاتف الذي تقوم بإعداده، فستتم مزامنة كل من حساب Google الخاص بك ومعلومات Wi-Fi.

التحديثات المستقبلية

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. وأعلنت جوجل أيضًا عن مجموعة من الميزات البرمجية القادمة التي نتطلع إليها، تمامًا كما فعلت في الخريف الماضي. إنني أقدر هذه اللمحة السريعة عما سيأتي، وبما أن Google تقدم بالفعل ما أظهرته في أكتوبر، فأنا واثق من أننا سنرى معظم هذه الأمور عاجلاً أم آجلاً.



وأهمها ميزة "مساعدتي في القراءة" التي تعمل بنظام Gemini من Google. كما يوحي الاسم، سيقدم ملخصات لصفحات الويب أو المستندات أو ملفات PDF، وستكون قادرًا على طرح أسئلة المتابعة. وبطبيعة الحال، قد تختلف نتائجك على مدى فائدة كل هذا. تعمل Google أيضًا على شاشة نظرة عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستظهر عند فتح الكمبيوتر المحمول الخاص بك - بدلاً من إعادتك إلى العشرات من علامات التبويب الموجودة لديك، ستحاول تنظيم وإظهار التطبيقات والصفحات التي فتحتها لك حتى تتمكن من تحديد المكان الذي تريد الذهاب إليه من هناك. وسيأخذ في الاعتبار أيضًا الأشياء التي تفعلها على Chrome على الأجهزة الأخرى، لذلك إذا كنت تقرأ على هاتفك، فيمكنك العودة مرة أخرى إلى الكمبيوتر المحمول.

ميزة Google Help Me Read AI

جوجل

وعلى نفس المنوال، هناك أداة تركيز جديدة تجمع بين مهام Google وYouTube Music مع مؤقت للعد التنازلي. يمكنك بشكل أساسي اختيار مهمة عاجلة وقائمة تشغيل ومؤقت، وستنتقل إلى وضع عدم الإزعاج بينما تبتعد عن ما من المفترض أن تفعله. لا يغير قواعد اللعبة تمامًا، لكنه ذكي نوعًا ما.

جوجل

ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ميزة إمكانية الوصول الجديدة المستندة إلى أداة "Project Gameface" التي لا تتطلب استخدام اليدين والتي تم عرضها في I / O في عامي 2023 و 2024. وتقول Google إنها تقوم ببناء Gameface مباشرة في ChromeOS، والذي سيستخدم تتبع الوجه والإيماءات لمساعدة الأشخاص القيام بالأشياء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم دون لوحة المفاتيح أو الماوس. إنه "مبكر" في الجدول الزمني للمشروع، لذلك لا أعتقد أننا سنرى هذا بعد ستة أشهر من الآن، ولكنها بالتأكيد ميزة مهمة يمكن أن تجعل أجهزة Chromebook أكثر فائدة لعدد أكبر من الأشخاص.



بالطبع، تطلق Google وشركاؤها في الأجهزة عددًا كبيرًا من أجهزة Chromebook Plus الجديدة لتتوافق مع كل هذا – يمكنك القراءة عن الأجهزة الجديدة هنا. أما بالنسبة للبرنامج، فيجب أن يبدأ طرح كل شيء اليوم، بصرف النظر عن جميع الأشياء التي وعدت جوجل بتقديمها في وقت لاحق.