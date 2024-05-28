تيك توك تطلق إرشادات وقواعد جديدة للبث المباشر

أطلقت منصة تيك توك إرشادات جديدة تتعلق بتحقيق الربح من خاصية البث المباشر "LIVE" على المنصة، باستخدام مجموعة من الأدوات التعليمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الإيجابية والأصالة والبهجة في مجتمعات البث المباشر "LIVE". وتوضح هذه الإرشادات أنواع المحتوى غير المؤهل لتحقيق الربح من خلال البث المباشر "LIVE" على المنصة، ومنها المحتوى غير الأصلي أو الذي يخالف قواعد وإرشادات المنصة. فعلى الرغم من أن معظم صانعي المحتوى على تيك توك يلتزمون بهذه الإرشادات بالفعل، إلا أن هناك من ينتهكها لذلك سيتم إخطارهم بضرورة التوقف عن ذلك، كما أنه قد يتم تقييد وصولهم إلى جميع الخصائص المتعلقة بتحقيق الربح إذا استمروا في تلك المخالفات، وستواصل تيك توك من خلال الإرشادات وشروط الخدمة وضع المعايير الأساسية للمحتوى المسموح به على المنصة، بما في ذلك خاصية البث المباشر"LIVE".



إن منصة تيك توك تعمل بشكل متواصل على تحديث نهجها وشروطها المتعلقة بصانعي المحتوى الجدد الذين يستخدموا البث المباشر"LIVE" لتقديم الدعم لهم ومنحهم تجربة آمنة. كما تتميز المنصة بمجموعة من المتطلبات والشروط الأكثر صرامة فيما يتعلق بالبث المباشر "LIVE"، حيث يجب أن يكون عمر صانع المحتوى على الأقل 18 عامًا لكي يتمكن من استخدام خاصية البث المباشر " LIVE"، كما أنه من الضروري أن تستوفي حساباته عدة معايير ليتمكن من البدء باستخدام هذه الخاصية. وتأتي التحديثات الجديدة استكمالا لذلك، حيث سيحصل صانعي المحتوى الجدد المؤهلين على كامل ميزات تحقيق الربح المتقدمة ولكن على مراحل لكي يتمكنوا من تعلم قواعد البث المباشر "LIVE" أثناء زيادة عدد متابعيهم ومجتمعاتهم الخاصة. ولمساعدتهم في تحقيق ذلك، ستطلق منصة تيك توك مركز السلامة الجديد لخاصية البث المباشر "LIVE"، بالإضافة إلى تحديث مركز السلامة التعليمي الخاص بالبث المباشر "LIVE" على التطبيق، حيث يمكن لصانعي المحتوى التعرف بشكل أفضل على سياسات البث المباشر "LIVE" والأدوات التعليمية المتاحة.



وقال وسيم صايغ، رئيس قطاع العمليات لــ TikTok LIVE في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان: " إننا نؤمن بأهمية هذه التحديثات الجديدة التي ستعزز من الابتكار والإبداع في مجتمعات البث المباشر" LIVE" كما ستمكننا من مساعدة صانعي المحتوى على تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بشكل أفضل مع مجتمعاتهم، وسنواصل تقديم الأدوات التعليمية اللازمة وتحسين عمليات الإشراف التي من شأنها مساعدتهم في إنشاء مجتمعات بث مباشر "LIVE" آمنة ومتكاملة وأصلية، خاصة أن الغالبية من صانعي محتوى البث المباشر "LIVE" حول العالم يتبعون بالفعل قواعد الأمان وإرشادات تحقيق الربح لدينا."



وتأتي هذه التحديثات الجديدة في إطار استثمار وجهود تيك توك المتواصلة لتعزيز السلامة عبر خاصية البث المباشر "LIVE" وتحسين جودة المحتوى، فبالإضافة إلى الأدوات التكنولوجية، يعمل أكثر من 40 ألف شخص للحفاظ لتعزيز أمان وسلامة مجتمع تيك توك، بما يتضمن فرقًا متخصصة ونماذج فحص للبث المباشر، كما توفر تيك توك أكثر من 10 أدوات آمان قابلة للتخصيص حسب اختيارات كل صانع محتوى، بالإضافة إلى العديد من الميزات التي تساعد أفراد المجتمع على تخصيص كيفية استمتاعهم بمحتوى البث المباشر "LIVE".