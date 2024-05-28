أبوغزاله رئيسا لمجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار

أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار اختيار مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، الدكتور طلال أبوغزاله، رئيسا لمجلس أمنائها .

وجاء اختيار الدكتور أبوغزاله انطلاقا من ايمان القائمين على الشبكة بجهود المفكّر العربي الكبيرة في مجال رعاية الإبداع وتشجيع الابتكار .

وتضمّ الشبكة العربية للابداع والابتكار خمسين شخصية اعتبارية من (18) دولة عربية، وهي جهة غير حكومية وغير ربحية، أُسست بهدف الارتقاء والنهوض بالواقع الإبداعي العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة كافة التحديات التي تعصف بالأمة العربية وتستهدف أمنها واستقرارها .

كما تهدف إلى إثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية، وتوفير التدريب للعاملين والمهتمين والناشطين في مجال الإبداع والابتكار

وتسعى الشبكة لأن تكون الحاضنة الفعلية لكلّ مبدع ومبتكر عربي، حيث سيكون لها دور هامّ في بناء مستقبل أمتنا التي تحتاج إلى الابتكار والتعلّم تحت شعار "الابتكار للجميع ."

يذكر ان الشبكة العربية للابداع والابتكار تتخذ من دبي مقراً لها ويرأس مجلس إدارتها الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبدالعال فرّاج .