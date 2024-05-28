مؤلفات كلاسيكية عربية وعالمية لرباعي دورو على المسرح الصغير

ضمن خطط وزارة الثقافة لتقديم ألوان الموسيقى المختلفة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لرباعى دورو لموسيقى الحجرة

يقام الحفل بمشاركة كل من محمد شمس (بيانو) ، دعاء صابر (فلوت) ، مدحت عبد السلام - سيفيتلينا كريستيفا (فيولينه) ، سوزان صابر (فيولا) ، محمد أحمد (تشيللو) وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو علي المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العالمية والعربية التى كتبت فى القالب الكلاسيكى للآلات الوترية منها ثلاثة ألوان مائية (في صباح صاف ، يوم الخريف ، سيرينادة ) لـ فليب جوبير ، خماسية للبيانو و الرباعي الوتري لـ يوهان برامز ومؤلفة تحمل نفس الاسم ( خماسية للبيانو والرباعي الوتري ) لـ محمد علي فرج .

يذكر أن موسيقى الحجرة أحد أنواع الموسيقى الكلاسيكية التى تؤدى فيه المقطوعات الموسيقية بواسطة عدد محدود من العازفين داخل حجرة وهذا هو سبب تسميتها بموسيقى الحجرة وتقدم بدون قائد لذلك يحظى كل مؤدى بحرية فنية أكثر ويبدأ عدد عازفيها من ثنائي (دويتو) حتى ثمانية عازفين .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.