السجن 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية داعش



عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، متهم بالسجن 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمشدد 15 سنة، لاتهامه مع اخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة.

السجن 5سنوات في إعادة اجراءات محاكمة متهم في خلية داعش



وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.



وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.



​​​​عاطل يشوه وجه رجل ونجله بسلاح أبيض بالإسماعيلية

كما تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بالإسماعيلية، من ضبط عاطل لاعتدائه بالضرب على رجل ونجله بسلاح أبيض بسبب إلقاء كيس مياه مجهول عليه من إحدى العمائر.

وأفادت التحريات بمحاولة المجني عليه فض النزاع حول المتهم بعد إلقاء كيس مياه مجهول عليه من إحدى العمائر السكنية، إلا أنه اعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض - كتر - ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه والرقبة.



وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف مفتش مباحث الإسماعيلية، ضم معاونو مباحث قسم ثاني، لتحديد مكان المتهم وضبطه.



وتمكنت حملة مكبرة من ضبط الجاني ويدعى"عبد الله السيد "وشهرته عبد الله الفلاح، عاطل ومقيم بقسم ثاني بالإسماعيلية، بعد اعتدائه بسلاح أبيض على رجل ونجله، ما أسفر عن إصابتهم بجروح قطعية في الوجه والرقبة بشارع الغابة بالإسماعيلية.

إصابة ضابط شرطة وشاب في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

وفي سياق آخر ،تعرض ضابط شرطة للاصابة وشاب في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالكيلو 106.

وأصيب شخصين إحداهما ضابط شرطة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.