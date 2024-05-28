عاطل يشوه وجه رجل وابنه بسلاح أبيض في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بالإسماعيلية، من ضبط عاطل لاعتدائه بالضرب على رجل ونجله بسلاح أبيض بسبب إلقاء كيس مياه مجهول عليه من إحدى العمائر.



بسبب كيس مياه.. عاطل يشوه وجه رجل ونجله بسلاح أبيض بالإسماعيلية



وأفادت التحريات بمحاولة المجني عليه فض النزاع حول المتهم بعد إلقاء كيس مياه مجهول عليه من إحدى العمائر السكنية، إلا أنه اعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض - كتر - ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه والرقبة.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف مفتش مباحث الإسماعيلية، ضم معاونو مباحث قسم ثاني، لتحديد مكان المتهم وضبطه.



وتمكنت حملة مكبرة من ضبط الجاني ويدعى"عبد الله السيد "وشهرته عبد الله الفلاح، عاطل ومقيم بقسم ثاني بالإسماعيلية، بعد اعتدائه بسلاح أبيض على رجل ونجله، ما أسفر عن إصابتهم بجروح قطعية في الوجه والرقبة بشارع الغابة بالإسماعيلية.

إصابة ضابط شرطة وشاب في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

وفي سياق آخر ،تعرض ضابط شرطة للاصابة وشاب في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالكيلو 106.

وأصيب شخصين إحداهما ضابط شرطة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.