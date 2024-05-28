توضيح من الشركة المستأجرة لفندق شهرزاد بسبب قرار الغلق

أكدت إدارة شركة هوريزن ايجيبت للاستثمار والتنمية المستأجرة لفندق هوريزون شهر زاد بالعجوزة أن قرار غلق وزارة السياحه لفندق هوريزن شهرزاد يعتبر تعسفيا.

وقالت الإدارة إن الشركة المستأجر هوريزن ايجيبت للاستثمار والتمنية لم تقم بالحصول على التراخيص الدورية الخاصة بتشغيل الفندق، حيث يعد هذا الإجراء الصادر من وزارة السياحة أمرا غير منطقيا.

وأضافت "هوريزن " أن الشركة المستأجر تقدمت بطلب التراخيص وأثناء الانتهاء إجراءات الحصول على الرخصة قامت وزارة السياحة بتنفيذ قرار الغلق دون منح الإدارة مهلة كافية للانتهاء من إجراءات الترخيص رغم ان نسبة أشغال الفندق تعدي 80%.

وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة قد قامت مؤخرا بإغلاق فندق شهير بمنطقة العجوزة، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة السياحة، بحجة أن قرار الإغلاق، بسبب انتهاء ترخيص الفندق في بداية الشهر الجاري ولم يتم تجديده، كما لم يستوفِ الفندق شروط التراخيص المعمول بها في وزارة السياحة.

الطلب المقدم إلى وزارة السياحه بتجديد التراخيص علمآ بأن الشر