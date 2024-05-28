فوز جميع الأعضاء ومندوبى الاتحاد بالتزكية

فى غرفة السلع والعاديات

أما غرفة العاديات والسلع السياحية ففاز جميع أعضاء مجلس ادارة الغرفة بالتزكية وهم: على عبدالمجيد غنيم، وجودة دسوقى الشاعر، وأدهم أحمد دهب، وإبراهيم على القماطى، وباسم رزق ذكي، وصلاح ابراهيم الشريف، وعمرو محمد قدرى، وأمير فؤاد فرج

ومن المنتظر أن يقوم وزير السياحة أحمد عيسى بتعيين ٤ أعضاء ليكتمل مجلس الإدارة ليصبح ١٢ عضوًا، يجرى بعدها مجلس الإدارة إجراء انتخابات لاختيار أحد الأعضاء رئيسًا للغرفة.

كما فاز جميع مندوبى غرفة السلع السياحية لدى الاتحاد بالتزكية وهم: لمعى إبراهيم لمعى ومحمد مصطفى عبدالمجيد وأيمن سمير كامل عبدالمسيح وياسر عبدالنبى رمضان ومريم حلمى ساويرس وناصر صلاح حنا وحسن محمد حسن وأيمن ظريف عازر ومراد رشاد شنودة وفوزية عبدالخالق الدسوقى.

وعقدت الجمعية العمومية لغرفة محال العاديات والسلع السياحية اجتماعها برئاسة على غنيم، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة وحضرها محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة ومحمد جلال مدير عام الإدارة العامة للعاديات بوزارة السياحة. وتمت مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى.