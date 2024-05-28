غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بملوي

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، حيث تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية البراجيل بمركز ملوي جنوب المنيا ، على مدار يومين متتاليين 29 و30 مايو الجاري.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، وذلك بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن اليوم عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لــ 105 آلاف حالة بالعيادات الخارجية، وأقسام الإستقبال بالمستشفيات على مدار شهر إبريل الماضي ، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات؛ لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى، والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية خلال إبريل الماضي فى تم تقديم خدمات طبية وعلاجية ، لحوالى 69 ألف حالة بالعيادات الخارجية ، و36 ألف حالة بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى إجراء 4442 عملية جراحية ، وخدمات غسيل كلوى لـ 1084 مريضاً بإجمالي 12322 جلسة غسيل كلوى، وإجراء 291 حالة ولادة ، وخدمات علاج طبيعي لـ 813 مريضا ، بإجمالي 2781 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 12231 حالة ، وأشعة تلفزيونية لحوالي 2690 حالة وأشعة مقطعية لـ 719 حالة ، وإجراء 28876 تحليلا لعدد 11373 حالة ، ورسم قلب لـ 2808 حالات ، و 7 حالات مناظير ، و 302 ايكو، و 106 c.arm ، إلى جانب تقديم خدمات عناية مركزة لـ 799 مريضا ، بإجمالي 2905 يوم علاج وحضانات لـ 489 طفلا بإجمالي 2674 يوم علاج.