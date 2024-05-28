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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

راغب علامة| إجمالي مشاهدات أغنية "شو عامل فيّ"

راغب علامة
راغب علامة

حقق الفنان راغب علامة بأغنيته الجديدة “شو عامل فيّ”، أكثر من 800 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية راغب علامة “شو عامل في” 

أغنية شو عامل فيّ من كلمات محمد علي عثمان، ألحان كيرياكوس بابادوبلوس، وتقول كلماتها "

يوم اللي ما عم شوفك فيه

ما عم بعرف كيف بكفيه

لو فيك تكون خيالي

كل لحظة قبالي وكمش فيك

أنت شو عامل فيي

تخليك بعيني وتصير بحياتي كل شيء

وتصير بحياتي كل شيء

قرب خليني ضمك

واتركني دوب بعيونك الحلوين

مش قادر خبي جنون الإحساس بقلبي

ولا قادر أشوفك لحظة عني.. عني بعيد

لو كل العمر بحبك

راح ابقى أحبك أكتر بعد بكتير

غيرك ما بدي خليك وضلك حدي

مع غيرك لا ما فيي أكون

يا ريت بتسأل قلبي

كل دقة بتحكي عنك شيء

وبتقلك قرب ليّ

حس اللي بيّ أنا بدي إياك

معقول تضحك ليّ الأيام

ونعيش أحلى غرام

ونكفي العمر اللي جاي

سوا أنا وياك

قرب خليني ضمك

واتركني دوب بعيونك الحلوين

مش قادر خبي جنون الإحساس بقلبي

ولا قادر أشوفك لحظة عني.. عني بعيد

لو كل العمر بحبك

راح ابقى أحبك أكتر بعد بكتير

غيرك ما بدي خليك وضلك حدي

ما غيرك لا ما فيي أكون

كان قد طرح راغب علامة حديثًا أغنية “ التقيل تقيل"،من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتقول كلماتها "التقيل تقيل والقمر معدي

والموضوع جميل وأنا قد التحدي

قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي

ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي

خبرة في الغرام سيب قلبك معايا

هتلاقي اهتمام والدلع حكاية

مهما أقول كلام عنك مش كفاية

ده أنت يضربوا 100 سلام لما تكون معدي

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

أنت في الجمال حاجة مش عادية

حته من الخيال ومش من الدنيا ديه

حبك احتلال ومسيطر عليا

هعمل مئة ألف احتفال يوم ما هبقى ليا

يلا هات إيديك وانسى الدنيا بحالها

قلبي كله ليك والقصص قفلها

حد يشوف عينيك وميدوبش في جمالها

روحي من نظرة وسلام جيت شقلبت حالها

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

 

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