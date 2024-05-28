باحثة: مصر تقوم بدور إنساني ودبلوماسي لحل الأزمة الفلسطينية

أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ الدولة المصرية منذ اليوم الأول من الأزمة الفلسطينية، تقوم بدورها الإنساني والسياسي والدبلوماسي لحل هذه الأزمة.

أهمية القضية الفلسطينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّه يمكن قراءة التحركات الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكري، من خلال ربطها بالقمة العربية في دورتها الـ33 بالبحرين، وأيضا من خلال تواصل وزراء خارجية العرب مع وزراء الدول الأوروبية والمجتمع الغربي، للتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية وفرض الرؤية المصرية المُتعلقة بضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات عبر المعابر الرئيسية إلى قطاع غزة.

الدولة الصينية اثبتت وقوفها بجانب القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن تحركات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية أيضا يظهر في زيارة الرئيس السيسي لبكين، مؤكدة أنّ الدولة الصينية اثبتت سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقوف بجانب القضية للوصول إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

