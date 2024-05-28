مياه أسيوط تشارك في فاعليات الورشة المنظمة لآليات القرض الدوار

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد فى ورشة العمل المقامة بمدينة الأقصر لمناقشة آليات تنفيذ القرض الدوار بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف و الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى.

وقال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الورشة تستهدف دعم الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والتى من بينهم شركة مياه أسيوط فى تنفيذ برنامج القرض الدوار لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر والحالات الأكثر إجتياجاً لما لذلك من أهمية فى رفع المعاناه والتخفيف عن كاهله جزء من متابع الحياة .

وأوضح الشرقاوي أن المشاركة في الورشة تأتى انسجاما مع رؤية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في تصريحاته بإلتزام الشركة القابضة بتحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي في مصر بالشراكة مع اليونيسف لتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال الدعم الفني والتقني والمبادرات التوعوية المختلفة التي تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على المياه وخدمات الصرف الصحي مؤكداً على أن إجراءات التوصيل تأتى بعد عمل المسح الميدانى للأسر الأولى بالرعاية في ضوء ترشيحات الجمعيات الأهلية وذلك المسح الذي يتم بمعرفة أعضاء فريق التوعية والمشاركة المجتمعية لوصول الدعم لمستحقيه وتوجيهه الوجهة السديدة بالاستعانة بالتقنيات الإلكترونية المطابقة للواقع.