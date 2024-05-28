الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

العالمي فان دام في السينما المصرية.. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

يعود النجم العالمي فان دام للسينما المصرية، غدا الأربعاء، من خلال فيلم الإثارة والتشويق الجديد DARKNESS OF MAN  الذي يواجه قوى الظلام لحماية شاب وعائلته في معركة شرسة للحفاظ على حياتهم. من إخراج جيمس كولين بريساك. 


يشهد عميل الإنتربول، راسل هاتش ( فان دام)، عواقب غارة روتينية انتهت بمقتل المخبرة إستر مارتن. منذ ذلك الحين، تبنى هاتش دور الأب لابنها جايدن. وعندما حذره صديقه القديم في وكالة الاستخبارات المركزية، ييتس، من حرب شوارع وشيكة بين العصابات الروسية والألبانية والكورية في لوس أنجلوس، لم يصدق هاتش الأمر في البداية. ولكن الأحداث تأخذ منعطفاً خطيراً عندما يتعرض جد جايدن، السيد كيم، لهجوم من قبل رجال العصابة الروسية.

 

يجد هاتش نفسه مضطراً للدفاع عن العائلة، ويبدأ في عمل خطة لحمايتهم من الحرب الشاملة التي تلوح في الأفق. ومع اختفاء جايدن المفاجئ، ينطلق هاتش في مهمة يائسة للعثور عليه، غير متهاوناً عن مواجهة أي شخص يعترض طريقه، بما في ذلك حلفاء مفترضين ذوي نوايا خبيثة وأجندات خفية.

فيلم DARKNESS OF MAN من بطولة جان كلود فان دام، إلى جانب نيك دياز، شانون دوهيرتي، وكريستانا لوكن، وإخراج جيمس كولين بريساك، وقد تم تصوير الفيلم بمهارة سينمائية رائعة، مستغلاً المواقع التصويرية بشكل ممتاز لخلق أجواء من التوتر والخوف.

ينطلق الفيلم في دور العرض ابتداءً من غد الأربعاء 29 مايو 2024 بجميع دور العرض المصرية 

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