اختتام "مشروعي مستقبلي" لتمكين الفتيات اقتصاديا بأسيوط

شهدت قاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط، فعاليات اللقاء الختامي لمشروع " مشروعي مستقبلي" الممول من الوكالة الأسبانية للتنمية الدولية (ايسد) ومكتب بلان انترناشيونال أسبانيا وبتنفيذ بلان انترناشيونال ايجيبت "وحدة برامج أسيوط" بحضور لفيف من وكلاء الوزارة والمعنيين بمحافظة أسيوط وروبن مارتن ممثل بلان انترناشيونال أسبانيا.

يشار إلي أنه تم تنفيذ المشروع بمحافظة أسيوط واستهدف مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط ، واستمر المشروع لمدة عامين وبدأ في إبريل 2022 حتى يونيو 2024.

وتم العمل في المشروع بالشراكة مع جمعية عطاء بلا حدود بمحافظة أسيوط، وبالتعاون مع جمعية الهدى لكفالة اليتيم وتنمية المجتمع بالقوصية.

وعمل المشروع بالتنسيق مع محافظة أسيوط ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وسائر الوزارات المعنية بهدف دعم جهود التنمية الحكومية في ضوء خطة المشروع واستراتيجيات بلان، وذلك بمشاركة جهات شريكة منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة .

وتبنى المشروع العديد من المنهجيات منها بناء قدرات الجمعيات الشريكة والشراكات بين القطاع الأهلي والحكومي والخاص وتبادل الخبرات والمشاركة المجتمعية للشباب والشابات.

وهدف المشروع إلى تحسين قدرة الشابات على إنشاء مشروع تجاري والحصول على عمل بأجر في بيئة مواتية بشكل متزايد للمشاركة الاقتصادية للمرأة بمحافظة أسيوط من خلال مجموعة من التدخلات والأنشطة مثل مهارات التمكين الاقتصادي والتدريب الفني والحرفي وتوزيع المنح العينية على السيدات والفتيات المستفيدات لإنشاء مشروع تجاري خاص بهن.

واستهدف المشروع 414 سيدة وفتاة حصل منهن 181 سيدة وفتاة على منح عينية عبارة عن أجهزة ومعدات وخامات وبضائع لعمل مشروعات خاصة بهم بمجتمع القوصية.

وشملت المشروعات مجالات مختلفة منها التجاري والحرفي والخدمي والإنتاج الحيواني والداجني برأس مال يصل إلى 17000 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي حوالي 2.800.000 جنيه تقريباً

وأنواع المشروعات التي تم تنفيذها منها منتجات الألبان وتربية الأغنام والماعز وتربية الدواجن والخياطة والملايات والمفروشات والملابس الجاهزة والنول وصناعة المخبوزات والمأكولات والحلويات وحفظ المجمدات واللحوم والأدوات والوسائل التعليمية وبيع الأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية والخردوات والهاند ميد والاكسسوارات وصناعة المنظفات والتسويق الالكتروني ومركز المهارات .

وأقيمت عدة معارض على مستوى مركز القوصية و محافطة أسيوط تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وذلك لدعم تسويق منتجات المستفيدات من المشروع على مستوى المركز والمحافظة.