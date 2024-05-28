وزارة الرياضة ومؤسسة تكني تعلنان نتيجة دورى ريادة أعمال الشباب

في ختام النسخة الثالثة لقمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال...

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة تكني نتيجة دورى ريادة أعمال الشباب، والذى تم تنفيذه داخل ١٢ محافظة، جاء ذلك خلال ختام النسخة الثالثة من "قمة تكني القاهرة"، في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي أقيمت على مدار يومين بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويهدف إقامة دورى ريادة أعمال الشباب إلى دعم وتمكين رواد الاعمال الشباب وتعزيز روح الابتكار والريادة، وقد تم تكريم أصحاب المركزين الأول والثاني، وفاز فريق شركة يودا بجائزة قدرها ٢٥٠ ألف جنيه مصري مقسمة إلى خدمات عينيه ومالية، كما فاز فريق شركة تايليستك بجائزة قدرها ٢٥٠ ألف جنيه مصري مقسمة إلى خدمات عينيه ومالية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال لدورها الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر الجهود من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتأهيل وتدريب الشباب من الجنسين للحصول على فرص عمل لائقة، وخاصةً من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، بجانب حث الشباب علي العمل علي مشروعاتهم الابتكارية، والتوعية بالفرص المتاحه للنمو من خلال اشراكهم بالفعاليات الكبيرة بمجتمع ريادة الاعمال المحلية والدولية، ودعم الشركات الناشئة وتقديم الخدمات والاستشارات والتوجيه للشباب ورواد الأعمال، لدعمهم في تحويل أفكارهم الابتكاريه إلى منتجات حقيقية.

أضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى المساهمة في تأهيل الشباب ورعايته وتمكينه من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة كبيرة لوطنه، وتستهدف توفير فرص النمو المتكامل والنهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي والرياضي لهم من خلال الإهتمام بالأنشطة المختلفة، وتنظيم استثمار أوقات الفراغ بما فيه خدمة الفرد والمجتمع، وتقديم المساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال ليتمكنوا من إطلاق مشاريعهم الريادية والابتكارية وتأهيلهم كرواد أعمال مبتكرين في المجالات المختلفة بما يتوافق مع تحقيق رؤية الوزارة وأهداف التنمية المستدامة.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى سعي الوزارة نحو التمكين الاقتصادي للشباب المصري، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق شركاتهم الناشئة ورعاية الموهوبين والمبتكرين في مختلف النواحي، والمساهمة في التشجيع على الابتكار وتطوير تطبيقات جديدة في المجالات كافة، فضلاً عن تفعيل دور الفتاة والمرأة ومشاركتها في الحياة العامة من خلال توفير الأطر اللازمة لزيادة أدوارهن في مجال صنع القرار.

وتأتي النسخة الثالثة للقمة تحت رعاية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر فعالياتها علي مدار يومين في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 300 متحدث و180 مستثمرا من أكثر من 70 دولة وأكثر من 45 عارضاً وأكثر من 500 شركة ناشئة، ومن المتوقع أن يحضر القمة في نسختها الحالية أكثر من 25 ألف شخص.

وناقشت قمة تكني في القاهرة، عشر مسارات مختلفة تتضمن التكنولوجيا الإبداعية، والتمكين التكنولوجي، والتجارة الالكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والاستثمار، والدعاية والإعلان، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة، و50 ورشة عمل يقدمها متخصصون وخبراء محترفون.

وضمت قائمة رعايات النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة عدة جهات تشمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC". وذلك بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريك الاتصالات، المصرية للاتصالات "وي"، والشريك البلاتيني، تراينجلز، والشريك الذهبي، Edventures ونوفارتس مصر وروش وكاردو، والشريك الفضي، سند، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد.

واستضافت القمة هذا العام نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين على رأسهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيجاي تيراثراي، العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لشركة Techstars، سوراج شاه، قائد الشراكات الاستراتيجية في مركز التدريس والتعلم المبتكر في مؤسسة ماستركارد، ماكسيم باين، الشريك المؤسس لصندوق كاتاليست وقاعدة بيانات صفقات الشركات الناشئة Africa The Big Deal، أحمد الألفي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سواري فينتشرز، و أحمد طارق، المؤسس والمدير العام لشركة أليانز الشرق الأوسط، ، بجانب نخبة من أبرز المتحدثين من القطاعات المختلفة.