عبد الرحمن حسين ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لرفع الأثقال ثاني أفضل لاعب في العالم

‎احتل عبد الرحمن حسين متولي لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأفضل في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في بيرو.

حيث توج عبد الرحمن حسين بثلاث ميداليات متنوعة في منافسات بطولة العالم، بواقع ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع وميدالية فضية في الخطف، في منافسات وزن 67 كجم.

واستطاع عبد الرحمن تحقيق إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بعد ظهوره المميز في منافسات البطولة.

يذكر أن بعثة المنتخب المصرى المشاركه في البطولة تكونت من 8 لاعبين ولاعبات منهم 3 لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى وهم : " عبدالرحمن حسين متولي في وزن 67 كجم، زينب جبريل عبد الحميد في وزن 81 كجم، و حبيبة سعد عبد الفتاح في وزن 49 كجم“.

ويأتي المشروع في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي “الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية“ على المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية.