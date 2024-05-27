اللجنة الفنية بوزارة الرياضة تقوم بالتفتيش على 30 نادي ومركز شباب بالجيزة والإسماعيلية

استمرارا للجهود الخاصة بالاستعدادات لفصل الصيف ...

‎في إطار تفعيل مبادرة مصر بلا غرقي للاستعداد لموسم الصيف وضمان سلامة المواطنين أثناء ممارسة الأنشطة المائية، قامت اللجنة الفنية لتقييم تأمين المسطحات المائية والمشكلة من خبراء الانقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، و اعضاء من وزارة الشباب والرياضة والمديريات والمنوطة بالتفتيش على حمامات السباحة الموجودة في الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظتي الجيزة و الاسماعيلية .



و تأتي هذه الخطوة بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتهدف إلى الالتزام بالكود المصري لتأمين المسطحات المائية و التأكيد على جاهزية تلك الحمامات لاستقبال الموسم الصيفي وضمان سلامة المواطنين.



‎بدأت اللجنة التفتيش على هيئات المحافظتين منذ يوم الاربعاء الموافق ٢٢ مايو 2024، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة و الاسماعيلية، وانتهت اللجنة من متابعة كافة الهيئات الواقعة في النطاق الجغرافي للمحافظة واعطت اللجنة مهله اسبوع لبعض الاندية لتلافي الملاحظات كما اوصت بغلق احداها لعدم توفير ادنى إجراءات التامين.

و جاءت الهيئات التي تم تقييم معدل الامان بها بمحافظة الجيزة اندية الزمالك و اكتوبر و الصيد اكتوبر و الدقي و مصر للتامين و الشيخ زايد و الاعلاميين و طلعت حرب التوفيقية و البنك الاهلي و حدائق اكتوبر و الطالبية والعياط و سكر الحوامدية و مراكز شباب السلام والكوم الاخضر و شبرامنت و امبابة والجلاتمة و 1185 حدائق اكتوبر

وبمحافظة الاسماعيلية اندية عثماسون و الأسره هيئه قناه السويس (واحه ٦اغسطس) و الكهرباء و النوبي ومراكز شباب التل الكبير و القصاصين

وتواصل اللجنة الفنية جهودها للمرور على جميع الهيئات بمحافظات مصر المختلفة



‎وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية الالتزام بالكود المصري لتأمين المسطحات المائية، وأصدر توجيهات بغلق أي حمام سباحة لا يتوافق مع المعايير الأمنية، وتحويل المسئولين المخالفين للتحقيق. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لممارسة النشاطات الرياضية والترفيهية، وتعزيز الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة أثناء السباحة والتجول في المسطحات المائية.



‎تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من استعداد تلك الحمامات لمواجهة موسم الصيف وضمان سلامة المواطنين، والحد من حوادث الغرق أو الإصابات المحتملة داخل جمهورية مصر العربية. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة للمواطنين وتعزيزالوعي بالسلامة المائية. يتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين اللجنة الفنية والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمراجعة وتقييم المزيد من حمامات السباحة في محافظة الإسكندرية وضمان تطبيق المعايير الأمنية.



‎تأتي هذه الخطوة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه المسطحات المائية في الصيف المصري، حيث يقصدها العديد من المواطنين للاستمتاع بالسباحة والترفيه. وتعكس حملة "مصر بلا غرق" التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة للمواطنين وتعزيز السلامة المائية في البلاد.



‎يهدف هذا المجهود المشترك إلى تعزيز الوعي بأهمية السلامة أثناء ممارسة الأنشطة المائية وتحقيق بيئة آمنة للجميع. من المتوقع أن تستمر اللجنة الفنية والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في جهودهما لتفتيش حمامات السباحة الأخرى في محافظات أخرى بمصر، بهدف ضمان سلامة المواطنين والحد من حوادث الغرق.