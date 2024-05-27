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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"مفيش دكر عارف يوقف هذا المجنون".. تامر أمين ينهار من إجرام نتنياهو (فيديو)

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين على مجزرة رفح التي ارتكبتها إسرائيل أمس ضد خيام النازحين في منطقة وصفتها دولة الاحتلال بالآمنة، والتي أدت إلى استشهاد  45 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، فيما أصيب 249 شخصًا. 

وسخر أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الإثنين، من اعتراف نتنياهو عن وقوع مجزرة بشرية في رفح، قائلًا: “شفت الهنا والحلاوة نتنياهو طلع في الكنيست يقول إن ما حدث في رفح كارثة إنسانية، ولم نود لها الحصول احنا بنضرب في عناصر حماس وزي ما تيجي”.

 

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تامر أمين مهاجما إسرائيل: بجاحة الاحتلال وصلت لمرحلة لا يمكن السكوت عليها(فيديو)

 

ولفت إلى أن اعتراف نتنياهو لم يمنعه عن الامتناع عن استمرار الحرب، وإنما هو مستمر في الإجرام ولا يريد الأسرى المتواجدين في غزة، لافتًا إلى أنه لا يأبه بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ولا المحكمة الجنائية الدولية ولا محكمة العدل الدولية ولا دول أوروبا التي اعترفت بدولة فلسطين.

وتابع موجهًا رسالة إلى العالم: “مفيش فيكم دكر عارف يوقف المجنون ده”، مردفا: “لو أنتم لا تستطيعوا تكلموا واعترفوا، وفي هذه الحالة توقفوا عن صداع التزامكم بحقوق الإنسان وكرامة الشعوب، إسرائيل فوق القانون ولا يوجد حل في الأفق”.

 

 

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