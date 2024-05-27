علي بابا تختار ديفيد بيكهام سفيرًا عالميًا قبل بطولة أمم أوروبا 2024

قامت منصة التسوق العالمية التابعة لمجموعة علي بابا القابضة AliExpress بتعيين نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام سفيرًا لعلامتها التجارية العالمية، حيث عزز عملاق التجارة الإلكترونية الصيني جهوده لتعزيز أعماله الدولية وسط منافسة مكثفة مع شركة Temu التابعة لشركة PDD Holdings.

وبموجب الشراكة التي أعلنتها AliExpress يوم الاثنين لمدة عام واحد، سيظهر بيكهام في سلسلة من الحملات الترويجية على التلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، بدءًا من الإعلانات التلفزيونية خلال بطولة كرة القدم الأوروبية، أو بطولة أوروبا 2024، التي تنطلق. في 14 يونيو.



AliExpress هي الراعي لهذا الحدث هذا العام. علي بابا هي المالكة لصحيفة South China Morning Post.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت شركة Temu المنافسة لشركة علي بابا، وهي منصة تسوق اقتصادية تكتسب شعبية في السوق الدولية، بإنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات التجارية خلال المباراتين الأخيرتين من بطولة Super Bowl، وهي البطولة السنوية للدوري الوطني الأمريكي لكرة القدم والتي تعد واحدة من أغلى الليالي لوضع الإعلانات.





دخلت شركة Temu السوق الأوروبية العام الماضي، بدءًا من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، حيث روجت لمجموعة واسعة من العناصر ذات الأسعار المعقولة.

وقالت المنصة إن حملة AliExpress لبطولة أوروبا 2024 ستتضمن قسائم بقيمة ملايين اليورو، بالإضافة إلى تذاكر مجانية للمباريات.

وقال جاري توب، المدير التجاري الأوروبي في AliExpress، إن شراكتها مع بيكهام "أمر منطقي للغاية" لأنه "رمز عالمي للرياضة وأسلوب الحياة" و"سوف تساعد مستخدمي AliExpress على الاقتراب من الحدث طوال البطولة".

تعد أوروبا أحد الأهداف الرئيسية لشركة علي بابا لقطاع التجارة الإلكترونية. وتقدم الشركة حاليًا خدمة توصيل التسوق عبر الإنترنت لمدة خمسة أيام في ألمانيا وفرنسا والبرتغال، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمكسيك والمملكة العربية السعودية، بدعم من شبكة Cainiao اللوجستية الذكية التابعة لشركة علي بابا.

بطولة أوروبا، التي تقام كل أربع سنوات، هي بطولة كرة القدم الأكثر مشاهدة في العالم بعد كأس العالم. وحصدت بطولة يورو 2020 5.2 مليار مشاهدة عالمية خلال المباريات الحية، وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المنظم.