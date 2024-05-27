وضع لها السم.. المؤبد لمزارع أنهى حياة زوجته ببني مزار

قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة مزارع بالسجن المؤبد لإدانته بـ قتل زوجته بوضع السم في شرابها بمركز بني مزار شمال المنيا.

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تعود أحداث القضيه إلى العام الماضي عندما انهى مزارع يدعى مصطفى. ح يبلغ من العمر 60 سنه حياة زوجته عن طريق وضع السم في الشراب نتيجة خلافات أسرية بينهم، ما دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة بإحدى قرى مركز بني مزار في محافظة المنيا

أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لثبوت إدانته بقتل زوجته بوضع السم في شرابها، مستغلًا ثقتها به ودفع المصاريف الجنائية على المتهم.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى بمعاقبة متهم بقتل مسنة داخل شقتها في في منطقة البساتين، بالإعدام شنقاً.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة، وذهب إلى مسكنها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا على رأسها بتلك الأداة حتى توفيت، ثم قام بسرقة مسكنها وفر هارباً.