خطيئة رامي عياش تدفع الجمهور لمغادرة حفله في باريس (القصة كاملة)

ورط المطرب اللبناني رامي عياش نفسه مع جمهوره في الوطن العربي وخاصًة الشعب الجزائري، بسبب ذلة لسان وتجاوزات عدة أثارت استيائهم خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة الفرنسية، على مسرح كازينو دي باريس، مما دفعهم لمغادرة الحفل في منتصفه بصحبة الصحفيين والإعلاميين الجزائريين.

رامي عياش يورط نفسه مع الجمهور الجزائري بسبب ذلة لسان

بدأت الأزمة لحظة غناء رامي عياش واحدة من أغنياته الشهيرة التي تتضمن كلمة "صحرا"، ليفاجيء الجمهور ومايسترو الحفل والموسيقيين بدخوله في منطقة سياسية حساسة بين المغرب والجزائر، مما أثار الجدل مجددًا وفتح الدفاتر المغلقة حول الأزمة الدائرة بين البلدين على ملكية الصحراء، حيث قرر أن يتوقف عن الغناء فجأة ويهتف بكلمات "الصحراء مغربية"، الأمر الذي أُثار استياء وغضب الجمهور الجزائري ودفعهم لمغادرة الحفل في فقرته الأولى.

رامي عياش من حفله في باريس

تجاوزات وفوضى في حفل رامي عياش تدفع الجمهور للرحيل

في الوقت نفسه، كما شهد الحفل لقطة أخرى أثارت استياء الجمهور، بعدما حول الفنان رامي عياش الحفل الأوركسترالي الراقي إلى ما يشبه "العُرس"، حيث دعا إحدى الفتيات من الجمهور لتصعد معه على المسرح وترقص وتشاركه الغناء في موقف لم يكن متفقا عليه مع الموسيقيين ولا منظمي الحفل، ليكسر بذلك قواعد الحفلات الأوركسترالية التي تمنع ذلك لما تتسم به من هدوء ورقي وموسيقى.

وعلى الرغم من مغادرة معظم الجمهور، استمر حفل رامي عياش قرابة الساعة ونصف، قدم خلالها ما يزيد عن عشرين أغنية من أشهر وأقدم أغانيه، من بينها العرض الحي الأول لأغنية "سواي" العالمية التي قدمها باللغة العربية لأول مرة، بالإضافة تقديمه الحفل بشكل أوركسترالي غير معتاد مع توزيعات موسيقية جديدة لأغانيه بصحبة أوركسترا مزيكا وتحت قيادة المايسترو أمل القرمازي.

آخر أعمال رامي عياش الغنائية

وكان النجم رامي عياش قد طرح أغنية Sway بالعربي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات واعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.