شريف العريان يُعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي للخماسي

أعلن شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، ترشحه على مقعد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في الدورة المقبلة.

وقال شريف العريان في تصريحات لبرنامج باريس 2024، عبر اذاعة أون سبورت إف إم مع لمياء نبيل، أنه قرر خوض الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأوضح العريان أن مثل هذه المناصب تعطي قوة دولية لمصر، وأنه سيكون أول رئيس للاتحاد الدولي للخماسي الحديث من خارج أوروبا، في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، خلال شهر نوفمبر من العام الجارى.

الجدير بالذكر أن اتحاد الخماسي الحديث ضمن حتى الآن تأهل ثلاثة لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، ويسعى الاتحاد لتكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، التي حقق خلالها فضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي.