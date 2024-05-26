ضحايا مصيف جمصة.. غرق شابين حربا من الحر في الدقهلية

لفظ شابان أنفاسها الأخيرة غرقا فى شواطئ مصيف جمصة، بمحافظة الدقهلية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت الجهات المعنية من انتشال جثامين الضحايا، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى جمصة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالدقهلية بلاغا بغرق شابين، وانتشال جثمانهما عن طريق فرق الإنقاذ، ونقلهما إلى مستشفى جمصة.

ضحايا المصيف في جمصة

والانتقال وبالفحص تبين مصرع كل من: أحمد بدر السيد يوسف، 16 عاما، مقيم الدمايرة، مركز بلقاس، صالح مشالى السيد صالح 16 عاما، مقيم نفس العنوان.



وفي سياق منفصل أحالت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، وباجماع الآراء أوراق المتهم "ا . ا . ع"28 سنة سائق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، كما قررت تأجيل الحكم على شقيقيه "م . ا" عامل، و"س . ا" عامل، إلى جلسة 26 يونيو للنطق بالحكم لاتهامهم بقتل المجني عليه "ه . ع . ا" عامل، والشروع في قتل المجني عليه "م . ع" عامل، بطلقات نارية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا بمقتل المجني عليه وإصابة الثاني بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية .





ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قام المتهم الأول بالإشتراك مع شقيقيه المتهمين الآخرين في إطلاق النار على المجني عليهما من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مستقلين دراجة بخارية قيادة المتهم الثانى مما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة الثاني أثناء تواجده في مكان الحادث وفروا هاربين .





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .





وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في محل خردوات بسبب ماس كهربائي وامتدت النيران لمحلين مجاورين نتج عنه احتراق محتويات المحلات دون إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمحل خردوات ملك "مدحت . غ . ل" 43 سنة يقيم بذات العنوان وإمتد لمحلين ملاصقين ملك كلاً من :- "روماني . ا . ل" 43 سنة صاحب محل أحذية و"صبري . ا . غ" 45 سنة صاحب محل أسماك ومقيمان بذات العنوان وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات بمحل الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .