وكيل شباب القليوبية يتابع العمل بمراكز شباب شبين القناطر

كلف شاكر محمد مدير ادارة شباب شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، بمتابعة مراكز شباب " الزهويين، العسايلة، الحصافة، كفر الشرفا، مدينة شبين " وذلك لتحقيق الالتزام بالمراكز وتعديل الأوضاع المخالفة، وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب .



تبين انتظام العاملين بجميع المراكز ماعدا مركز شباب كفر الشرفا، تبين مغلق في غياب جميع العاملين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيبهم وتحويلهم للشئون القانونية.

وتم التنبيه على نظافة المراكز، وعمل الصيانات اللازمة للمبنى الإدارى و الملاعب، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على رواد المركز، و تم تدوين جميع الملاحظات بسجلات المتابعة والتنبية على تلاشي الملاحظات خلال الزيارات القادمة.

والجدير بالذكر أن برنامج المتابعة الميدانية يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بوضع خطة متابعة وبرنامج زمني يشمل جولات متابعة يقوم بها مديري الإدارات الفرعية لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين ، وتقديم الخدمات ، ومراجعه إجراءات الأمن والسلامه بالمراكز ، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والادارية وتنفيذ الأنشطة ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.