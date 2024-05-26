عبر أبشر.. خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية

يبحث الكثير من المواطنين على محرك البحث جوجل، عن استعلام صلاحية الإقامة بالسعودية، حيث تعتبر صلاحية الإقامة من الأمور المهمة جدا التي يتابعها الكثير من الوافدين بالمملكة العربية السعودية.

ومن المعروف عند انتهاء صلاحية الاقامه يتعرض المقيم إلى غرامات او الترحيل خارج الاراضى السعودية اذا تكرر هذا الامر، ولهذا فهناك الكثيرين دائما ما يرغبون فى معرفة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

وخدمة استعلام صلاحية الإقامة يقدمها موقع ابشر الالكترونى التابع إلى وزارة الداخلية السعودية، وهو احد اهم المواقع الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.

ويقوم بتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية المهمة منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامه أيضا استعلام عن هوية مقيم، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري التي تهم الكثيرين سواء مواطنين او مقيمين.

واليكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية

أولا تقوم بالدخول إلى موقع ابشر الالكترونى.

بعد ان يتم تحميل الصفحة الرئيسية لنظام أبشر، قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الخاص وكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك حساب، فيجب عليك إنشاء حساب جديد.

بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر لك العديد من الخيارات.

قم بتحديد الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل رقم الإقامة وتاريخ الميلاد والرقم السري للدخول إلى نظام أبشر.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر استعلام للتحقق من صلاحية الإقامة.