توقيع الكشف على 435 مواطن بالمنيا

تواصل جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام زهران رئيس الجامعة ، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية والخدمية التوعوية المجانية ، لقرى محافظة المنيا ومراكزها، حيث وجهت الجامعة خدمات قافلتها الطبية التوعوية، لأهالي قرية دلجا إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا؛ لتأتي ضمن مُشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قرى الريف المصري.

قدمت القافلة الطبية العلاجية المجانية ، دماتها من خلال الفريق الطبي المتكامل بالجامعة ، من الكشف على 435 حالة من الأهالي في 12 تخصصًا طبيًا شملت، "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية ، والجراحة العامة ، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والروماتيزم والتأهيل"، كما تم صرف الأدوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

أمراض الكلى والصيف عند الأطفال

وقامت القافلة الطبية ، ايضاً بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية عن ، أمراض الكلى والصيف عند الأطفال ، ووسائل تنظيم الأسرة ، واصلت الجامعة ايضاً حملتها ؛ لتوعية الأهالي بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية والترع ، التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع ، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة.

أشرف على تنظيم القوافل الطبية والتوعوية ، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، والدكتور اسامة المنشاوي ، المُشرف العام على القوافل ، كما رافقت القافلة الدكتورة أمل كمال ، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.