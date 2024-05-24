زيزو: الزمالك ينافس على كافة البطولات

أكد أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض ينافس على كافة البطولات التي يخوضها خلال الموسم الحالي.

وتحدث زيزو في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، الزمالك ينافس على كافة البطولات التي يشارك بها، سواء الدوري أو كأس مصر، بجانب بطولة السوبر الإفريقي".

وتابع: "بالطبع، تحقيق الكونفدرالية الإفريقية، منح مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب، ثقة ودفعة كبيرة، ولها طابع إيجابي على المنظومة كاملة".

وكان الزمالك قد حقق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024، بعدما فاز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في مواجهة الإياب بنهائي كأس الكونفيدرالية، بينما فاز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة الذهاب، ليستفيد الفارس الأبيض بهدف مباراة المغرب.