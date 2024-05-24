جامعة العريش تطلق دراسة لتتبع خريجيها

أعلنت جامعة العريش، الإنتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن إطلاق دراسة جديدة لتتبع خريجيها وتقييم مخرجات التعليم وتعزيز اتاحة فرص العمل.

وتهدف الدراسة إلى جمع البيانات عن خريجي الجامعة من مختلف البرامج والتخصصات، وتحليلها لتحديد مدى ملاءمة مهاراتهم لمتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن دراسة تتبع خريجي جامعة العريش تُعدّ خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص العمل للخريجين، ومن المتوقع أن تُساهم نتائج الدراسة في تحسين مخرحات التعليم في الجامعة، وتعزيز فرص العمل لخريجيها، بالإضافة إلى أنها ستساعد الجامعة على تطوير برامجها الأكاديمية وتقديم خدمات أفضل للطلاب والمجتمع.

وأعرب رئيس جامعة العريش، عن دعمه الكامل حيث تُعدّ هذه الدراسة الأولى من نوعها في جامعة العريش، وستقدم معلومات قيّمة حول فعالية برامجها الأكاديمية ومدى تلبيتها لاحتياجات سوق العمل، كما ستساعد الدراسة على تحديد مجالات العمل التي يُواجه خريجو الجامعة صعوبة في الحصول على وظائف فيها، مما سيسمح للجامعة بإجراء التعديلات اللازمة على برامجها الدراسية.

وستعتمد الدراسة على توزيع استبيان إلكتروني على خريجي الجامعة وسيتضمن الاستبيان أسئلة حول مسارهم المهني، والمهارات

وفي هذا السياق، تعتزم جامعة العريش التعاون مع أصحاب العمل في المنطقة لفهم متطلباتهم من الخريجين، وذلك من خلال إجراء مقابلات نوعية مع عينة من أصحاب العمل لمعرفة المهارات والخبرات التي يبحثون عنها في الموظفين الجدد.