NVIDIA GeForce RTX قفزة تكنولوجية لتجربة أحدث الألعاب الإلكترونية

مع إطلاق لعبة Senua's Saga: Hellblade II بدعم من اليوم الأول لتقنيتي DLSS 3 و Reflex، يمكن للاعبي GeForce RTX الآن الانغماس في أجواء اللعبة بتجربة محسنة وأداء أعلى وزمن استجابة أقل.

ولعشاق المغامرات المشوقة، تقدم لعبة Serum المقرر إطلاقها في 23 مايو.رحلة مثيرة عبر عالم ملوث مليء بالمؤامرات والمخاطر، ستستمتع ببمغامرة مشوقة غنية بالأحداث. حيث يمكن لمستخدمي GeForce RTX توقع تجربة لعب استثنائية لا مثيل لها أثناء كشفهم أسرار اللعبة، بفضل تحسينات تقنيات DLSS 3 وDLAA وReflex التي تضمن أداءً فائقًا وجودة رسومات مذهلة واستجابة فورية للتحكم.

وفي أخبار أخرى، يقدم التحديث الأخير للعبة Star Citizen تقنية DLSS 2 Super Resolution، مما يحسن تجربة اللعب بمعدلات إطارات أعلى في الحالات المحدودة بوحدة معالجة الرسومات (GPU).

يمكن للاعبين أيضًا الإبحار في مغامرة بحرية جديدة مع لعبة Ships At Sea، والتي تم إطلاقها في 23 مايو. تم تعزيز هذه التجربة بمحاكاة سفن الجيل التالي مع دعم DLSS 2 لتحسين الأداء.

أما هواة سباقات السيارات، فيمكنهم تجربة EA SPORTS™ F1® 24 عند إصدارها في 28 مايو، والتي تأتي محملة بتقنية RTX: DLSS 3 و DLAA و Reflex وتتبع الأشعة.

يمكن للاعبين استخدام هذه الإطارات الإضافية والاستجابة الأسرع للحصول على ميزة تنافسية في سباق العمر والاستمتاع بجمال اللعبة.

وإذا كانوا يفضلون الاستكشاف، يمكن للاعبين اكتشاف عالم Solaris-3 المقفر في لعبة Wuthering Waves، المتاحة الآن.

تتميز هذه اللعبة المنتظرة بقتال سريع ولعب غامر، معززة بدعم DLSS 2 لمستخدمي GeForce RTX.

كما تم إطلاق لعبة Ubisoft المنتظرة XDefiant مع تقنية Reflex، والتي ستقلل من زمن الاستجابة بنسبة 58٪.

وأخيرًا، يضيف أحدث إصدار من برنامج تشغيل Game Ready من NVIDIA دعمًا لـ 11 شاشة متوافقة مع G-SYNC، من شركاء مثل ASUS و Dell و Philips و IODATA و LG، مما يوفر تجربة معدل تحديث متغير أفضل تجعل اللعب أكثر سلاسة. للحصول على قائمة كاملة بجميع شاشات الألعاب المتوافقة مع G-SYNC و G-SYNC ULTIMATE و G-SYNC، تفضل بزيارة صفحة G-SYNC المحدثة.

تستمر GeForce RTX في دفع حدود تكنولوجيا الألعاب، مما يوفر أداءً غير مسبوق ودقة بصرية عبر البر والبحر والفضاء في هذه الألعاب الجديدة.