جامعة مصر للمعلوماتية تنظم "اليوم الإرشادي" للتعرف على علوم المستقبل وبرامجه المتطورة السبت المقبل

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية EUI فعاليات اليوم المفتوح - الـ (open day) والذي يعد رحلة إرشادية واستكشافية للطلاب الجدد من المصريين والوافدين من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ليتعرفوا على آفاق المستقبل والعلوم المتطورة التي يتطلبها والتخصصات الجديدة الناجمة عن ذلك والتي تقدمها الجامعة عبر البرامج الأكاديمية للملتحقين بها أثناء رحلة دراسية وعلمية فريدة من نوعها حيث تواكب أحدث وأرقى النظم الدراسية التي يشهدها العالم.

وتجرى فاعليات اليوم المفتوح ابتداء من الحادية عشر صباحاً وحتى الثالثة ظهراً يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور السادة العمداء ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات "علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم" لاكتشاف ما يميز EUI والتعرف بشكل مفصل عن نظام الدراسة القائم على أحدث التقنيات المتطورة، ومساعدتهم في المعرفة الكافية على المجالات العلمية المتاحة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وتتيح الجامعة بالنسبة للراغبين في حضور الـ (open day) من الطلاب أو أولياء الأمور، التسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة مصر للمعلوماتية، أو عن طريق الرابط المخصص للتسجيل https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehelPGgZ0YHJFpYA3eBjhX4sUyW6V4Q9Gjgb76fUvkDpVmzQ/viewform? حيث توفر وسائل انتقال من نقاط الالتقاء الرئيسية لسهولة الوصول إلى الجامعة لقضاء يوماً جامعياً نابضاً بالحياة.

وأكد الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المزايا والمقومات التي تتمتع بها الجامعة تضعها في مكانة مميزة ضمن أرقى الجامعات المتخصصة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توفر للطلاب حياة جامعية مثالية مع تجسيد بيئة تعليمية فريدة وفق أفضل المعايير العالمية. لافتاً إلى أن الجامعة تمتلك بنية تحتية تكنولوجية تتضمن مختلف الوسائل التقنية العالية التي تخدم الأنشطة الدراسية والأكاديمية والبحثية للطلاب وتيسر لهم عملية التعلم بأساليب تواكب التقدم العلمي المتسارع الذي يشهده القرن الحادي والعشرين، وذلك بالإضافة إلى كل وسائل الرفاهية الأكاديمية.

وقال الدكتور أحمد حسن :" أن الـ (open day) الإرشادي الذي تنظمه الجامعة هو يوم مفصلي في الحياة الشخصية للطلاب الجدد من المصريين والوافدين من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، فضلاً عن أنه جزء لا يتجزأ من تجربتهم الدراسية، إذ يبدأ كل منهم الطريق الذي يرسمه لمستقبله من خلال اختيار أحدث العلوم المتخصصة، مستفيداً من خبرات مرموقة يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس مع التدريب الجيد في أحدث المعامل ومراكز الأبحاث التي تمتلكها الجامعة".

وأوضح الدكتور أحمد حسن، أن فعاليات اليوم المفتوح تعد فرصة مثالية للاستكشاف والتعرف بشكل أعمق على الجوانب الفريدة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية حيث تحرص على تقديم تجربة تعليمية شاملة، مع الالتزام الثابت بالتميز في التدريس والبحث وتعزيز قدرات الطلبة.، فضلًا عن تزويدهم بكافة المهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وخلال فعاليات اليوم المفتوح سوف يتمكن الزوار من القيام بجولة في الحرم الجامعي والمرافق والمعامل الحديثة التي تتضمنها الجامعة والتعرف على فرص المنح المتدرجة المختلفة التي تقدمها الجامعة في جميع الكليات بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

وتهدف الجامعة من تنظيم الـ (open day) إلى تقديم الدعم والإرشاد للطلبة المتطلعين إلى قيادة المستقبل في علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واختيار ما يلائم تطلعات وطموح كل منهم، وذلك استناداً إلى معلومات أكاديمية دقيقة من جهة ورؤية مستجدات المستقبل من جهة أخرى، حيث يتمكن المشاركون في اليوم المفتوح من استقاء معلومات تفصيلية ودقيقة عن كل تخصص من التخصصات التي تضمها الكليات، والمتطلبات اللازمة للنجاح والتميز في كل تخصص، إضافة إلى الآفاق المهنية المحتملة للطالب بعد التخرج.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.