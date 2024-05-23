أحمد سليمان: تحركي بالكأس يحدث في أي مكان بالعالم وأتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس ما حدث في مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي، بنهائي كأس الكونفدرالية.

وأكد سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه يملك أي دي مخصص له يملك به صلاحية التواجد في أي منطقة بالملعب لأنه رئيس الوفد.

وتابع سليمان خلال برنامجه على قناة النهار: "نزولي للملعب جاء بسبب صلاحيتي، وكان الاتفاق عدم تواجد أي عناصر محددة داخل الملعب أثناء الاحتفال".

وأضاف أحمد سليمان: "الجميع يهاجمني بسبب احتفالي بالكأس، ولكن هذا ما يحدث في أي احتفال بشكل عفوي ويتم وضع الكأس مرة أخرى".

واختتم عضو مجلس الزمالك: "أتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن ذلك طبيعي أن يكون هناك دعم لأي فريق مصري يلعب بإسم مصر".