مصر توقع عقد تنظم بطولة العالم للقارات لكرة اليد
نجحت مصر في الحصول على حق استضافة بطولة العالم للقارات حيث تم توقيع العقد خلال الحفل الذي أقيم اليوم بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة و إتحاد كرة اليد و تحت إشراف الإتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.
وشهد حفل التوقيع حضور كلا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و مسئولو الشركة المتحدة للرياضه المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى و نائبه سيف الوزيرى و مسئولو اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين .