بعد مرور 30 دقيقة.. أتالانتا يضرب ليفركوزن بهدفين في نهائي الدوري الأوروبي

سجل فريق أتالانتا الإيطالي هدفين في شباك نظيره ليفركوزن الألماني بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب استاد أفيفا في أيرلندا، بنهائي الدوري الأوروبي .

سجل هدف أتالانتا الاول اللاعب اديمولا في الدقيقة 12 قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

تشكيل باير ليفركوزن اليوم أمام أتالانتا

وبدأ ليفركوزن مباراته أمام أتالانتا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: ستاناسيتش، جوناثان تاه، هينسابي.

وسط الملعب: فريمبونج، بالاسيوس، جرانيت تشاكا، هينسابي.

وسط الملعب الهجومي: جريمالدو، فيرتز.

الهجوم: أمين عدلي.

تشكيل أتلانتا اليوم ضد ليفركوزن

بينما بدأ فريق أتالانتا مباراته أمام ليفركوزن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ديمستري، هين، كولاسيناك.

وسط الملعب: زاباكوستا، كوبيماينرس، إيدرسون، روجيري.

وسط الملعب الهجومي: أديمولا لوكمان، دي كيتيلاري.

الهجوم: جيانلوكا سكاماكا.

يدخل فريق باير ليفركوزن المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم لقب البطولة، والتتويج بها للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق للفريق الألماني التتويج بها نسخة 1987 – 1988.

بينما يدخل فريق أتلانتا الإيطالي المباراة باحثًا عن أول لقب له في تاريخ البطولة، حيث يستهدف الفريق استكمال مشواره الرائع بالبطولة وتتويج جهود اللاعبين باللقب.

وكان أتلانتا قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب مارسليا الفرنسي بعد التغلب عليه في نصف النهائي، بينما تأهل ليفركوزن للنهائي على حساب روما الإيطالي.