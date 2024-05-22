استمرار التعديات على الأراضي الزراعية في قرى البدرشين

رغم تحويل رئيس مجلس مدينة البدرشين للنيابة العامة ..

على الرغم من اتخاذ الدولة المصرية جميع الاجراءات القانونية لمنع التعدي علي الأراضي الزراعية إلا أن مركز ومدينة البدرشين يحتل المركز الأول في نسبة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء خارج الحيز العمراني، رغم تحويل أغلب قيادات مجلس المدينة للتحقيق من النيابة العامة.

غير أنه حتى الآن هناك مئات التعديات اليومية على مرئي ومسمع من جميع قيادات المجلس، وهو الأمر الذى يثير الشبهات حول القيادات الحالية بمجلس المدينة.

فلماذا يتجاهل رئيس مجلس مدينة البدرشين محمود شنب هذه التعديات ولماذا لم يتم التصدي لهذه التعديات وعلى الرغم من رصد قيادات محافظه الجيزة وإدارة المتغيرات الهندسية التي تؤكد حالات التعديات بالآلاف لعمل هناجر واقامة مرتفعات بالمخالفه للقانون، وعلى الرغم من تقديم مئات الشكاوى عما يحدث، فهناك عدم مبالاه في اتخاذ الإجراءات القانونيه لمنع تلك التعديات وإليكم احد امثلة التعديات وهو بناء هنجر بعد مدخل قريه العزيزيه بعد ١٥٠ مترًا، وهذه الصور تكشف ذلك.