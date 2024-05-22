بحضور رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية.. عمومية المنشآت الفندقية تنطلق فى موعدها

بدأ فى تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى من أعضاءها وبحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية والسادة أعضاء لجنة تسيير الغرفة برئاسة علاء عاقل ومسئولى وزارة السياحة حيث قام رئيس الغرفة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن ما تم خلال فترة رئاسته وكذا تم عرض الميزانية والمركز المالى عن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024 والذى اعتمادته الجمعية العمومية وتقدم علاء عاقل بالشكر لوزير السياحة أحمد عيسى والسيدة نائب الوزير ووزراة الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية والفنادق والقرى السياحية والفريق المعاون له كما خص بالشكر الأستاذ أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية على جهوده وما قدمه من مساندة للقطاع الفندقى والتعاون المثمر بين الإتحاد والغرفة وقد أعلن رئيس الغرفة فى نهاية الجمعية عن فوز السادة: محمد أيوب – بيتر ناثان –

ماجد أنطوان – جيفارا الجافى – أنطون غزال – جودة الشاعر – أدهم زهير جرانه، وذلك قبل بدء العملية الإنتخابية على مقعد (1) ومندوبى الغرفة لدى الإتحاد.