IBM تتيح برمجياتها في 92 دولة عبر سوق أمازون ويب سيرفيسز

أعلنت شركة IBM (NYSE: IBM)عن توسيع نطاق توفر محفظة البرمجيات الخاصة بها عالميًا إلى 92 دولة عبر سوق أمازون ويب سيرفيسز AWS، وهو كتالوج رقمي يضم الآلاف من قوائم البرمجيات من البائعين المستقلين (ISVs)، والتي تسهل العثور على البرمجيات التي تعمل على Amazon Web Services (AWS) واختبارها وشرائها ونشرها. وسيساهم التوسع خارج الأسواق المتاحة حالياً مثل الدنمارك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في تسهيل عملية الشراء للعملاء، وتبسيطها وتكوين أوجه كفاءة جديدة، مع السماح لهم باستخدام نفقات الشراء التي تم تخصيصها لـAWS لشراء برامج IBM.

ووفقاً لدراسة Canalys، فإن الأسواق السحابية تعتبر الطريق الأسرع نموًا لتسويق حلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، والتي من المتوقع أن تزيد إلى 45 بليون دولار بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 84 في المائة بمعدل نمو سنوي مركب على مدى خمس سنوات*. كما تساعد هذه الأسواق على تقصير دورة الشراء، وتوحيد الفواتير، بالإضافة الى تسهيل سرعة التوسع في نشر البرمجيات.

يتيح التعاون للعملاء المزيد من الوصول إلى تقنيات IBM للذكاء الاصطناعي وحلول البيانات في مجموعة تضم 44 منتج و29 حل للبرمجيات كخدمة SaaS متاحة للشراء، من بينها مجموعة منتجات منصة watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات، والتي تسمح للشركات ببناء وقياس والتحكم في حجم اعمال الذكاء الاصطناعي. وتضم المنتجات المتاحة الآن على سوق AWS، Watsonx.data، مخزن بيانات قابل للتعديل تم بناؤه على هيكل مفتوح المصدر، و Watsonx.ai، استوديو مؤسسي من الجيل الثاني لبناء الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى اثنين من مساعدي الذكاء الاصطناعيwatsonx Assistant وwatsonx.orchestrate. ومن المتوقع أن تتم إتاحة watsonx.governance قريباً.

وأضاف تامر أبو العزم، الشريك التنفيذي للخدمات الاستشارية بشركة IBM مصر: "تمثل هذه التوسعة في توافر برامج IBM في سوق AWS خطوة حاسمة في رحلة التحول الرقمي لعملائنا في مصر. إنها تفتح آفاقًا جديدة للابتكار، وتبسط عمليات الشراء، وتعزز قدرتنا على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الحديثة. نحن متحمسون لرؤية تأثير هذا التعاون على دفع نمو الأعمال وتعزيز الكفاءة للمؤسسات بمختلف القطاعات في مصر."

وقال مات يانشين، مدير عام سوق AWS وخدمات الشركاء في AWS: "إن التوسع العالمي لشركة IBM مع سوق AWS يفتح فرص الابتكار لعملائنا حول العالم. بالاستفادة من سرعة وتبسيط إمكانيات الشراء لسوق AWS، يستطيع العملاء الآن التوصل بسهولة أكبر إلى حلول IBM المتطورة، مما يمكنهم من تسريع التحويل الرقمي الخاص بهم ودفع الابتكار على نطاق واسع. ويعكس هذا التعاون الموسع بين AWS وشركة IBM التزامنا المشترك بتمكين العملاء من خلال الأدوات والمصادر التي يحتاجونها للنجاح في بيئة اليوم سريعة الخطى."

تشمل البرمجيات الأخرى على AWS قاعدة البيانات الرائدة من IBM، Db2 Cloud Pak for Data، بالإضافة إلى مجموعة من برمجيات التشغيل الآلي مثل Apptio، Turbonomic وInstana، ومجموعات البرمجيات للأمان والاستدامة من IBM والمبنية على Red Hat OpenShift Service. تتيح البرمجيات المصممة للسحابة (cloud-native) للعملاء إمكانية نشرها على AWS، وبفضل مرونة تراخيصها التي تشمل SaaS والاشتراك، تتيح للعملاء سهولة الشراء بالطريقة التي يريدونها بالضبط.

كما تقوم IBM أيضًا بإطلاق 15 خدمة وحل استشاري احترافي جديد تم تصميمهم خصيصا لسوق AWS. تم تصميم هذه الخدمات الجديدة لتتوافق مع احتياجات العملاء ومتطلباتهم، مع التركيز على تحديث البيانات والتطبيقات وخدمات الأمن وحلول مخصصة حسب القطاع - مع تضمين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات معينة. وتقوم خدمات IBM الاستشارية أيضًا بتقديم 24000 من شهادات AWS وفريق مخصص من الخبراء تم تدريبهم على أحدث تقنيات AWS لمساعدة العملاء على تقديم توصيات مخصصة مبنية على أفضل الممارسات في المجال.

وقال نيك أوتو، رئيس شركة IBM للشراكات الاستراتيجية العالمية: "من خلال توسيع نطاق توافر حلول وخدمات IBM في سوق AWS، ستتمكن المؤسسات حول العالم من الوصول بشكل أفضل إلى طريقة مبسطة للحصول على العديد من عروض الذكاء الاصطناعي وخدمات السحابة الهجينة. تعاوننا مع شركة AWS هو مثال على عملنا مع شركات أخرى لتلبية احتياجات العملاء، وتيسيرها بقدر الإمكان وتسريع رحلات التطوير الخاصة بهم."

