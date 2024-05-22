شاومينج.. تداول أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في الشرقية

تداولت جروبات شاومينج عبر تطبيق «تيليجرام»، اليوم الأربعاء، ورقة مزعومة لأسئلة مادة العلوم التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، وادعت الجروبات أنها تخص امتحان الشهادة الإعدادية 2024 ، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم في الشرقية.

وتم تداول ورقة الأسئلة المزعومة بعد دقائق من توزيع ورق أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2024 في اللجان على طلاب الصف الثالث الإعدادي في مدارس الشرقية.

صورة مزعومة لورقة اسئلة امتحان العلوم بالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

ودعا شاومينج الطلاب إلى تصوير ورقة الأسئلة بمجرد توزيعها في اللجان وإرسالها عبر «تليجرام» للحصول على الأجوبة على الجروبات التي اشترك فيها الطلاب من قبل، وحصلت «الوفد» على ورقة الأسئلة لامتحان مادة العلوم المزعومة، والتي تم نشرها على جروب شاومينج.

ويؤدي نحو 144 ألفا و 403 طالبا وطالبة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادة العلوم، داخل 790 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حرصًا على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الإمتحانات.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، إن المحاولة تم رصدها بعد دقائق من بدأ الإمتحان، وليس قبله، وبالتالي لم تؤثر على سير الإمتحانات داخل لجان المحافظة الأخرى والبالغ عددها 790 لجنة، مؤكداً أنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الإمتحان في المواعيد المحددة، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان، فضلا عن تأكد رئيس اللجنة من سلامة مظاريف الأسئلة وفتحها في المواعيد المحددة.