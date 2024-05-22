هواوي: 300 مليون دولار في إنشاء أول منطقة سحابية بمصر

قال كولن هو، رئيس مجموعة أعمال هواوي انتربرايز لقطاع المؤسسات والحوسبة السحابية بهواوي شمال إفريقيا، إن شركة هواوي تلتزم بمواصلة دعمها للعملاء المحليين عبر الخدمات الرائدة التي توفرها المنطقة السحابية الجديدة "هواوي كلاود".

وأكد أن شركة هواوي حرصت على اختيار مصر كمحور جغرافي ورقمي استراتيجي تجعلها ملتقى قارات العالم لتمثل بوابة رئيسية للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن العلاقات الصينية المصرية تتمتع بجذور راسخة وأن التعاون فيما بينهما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

كما أشار إلى أن الكثير من الشركات المصرية تسعى لدخول الأسواق العالمية، وأن الخدمات المبتكرة التي تقدمها المنطقة السحابية هواوي كلاود تمكنها من تحقيق ذلك حيث يأتي هذا في إطار التعاون بين مصر والصين. وقال "يمكن أن ننقل تجاربنا الناجحة من الأسواق الأخرى في العالم إلى مصر لنشاركها مع المزيد من العملاء وهذا لا يقتصر على التقنية ولكن يشمل أيضاً القدرات والتجارب التي تساهم في تطوير العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة".

وفيما يتعلق بنشر الخدمة في شمال إفريقيا، أوضح كولن هو أن هواوي تلتزم بمواصلة عملها لدعم العملاء المحليين وتعزيز تغطية الخدمات السحابية، خاصة وأن مصر تعد محور جغرافي واستراتيجي وتتميز بوجود عدد كبير من الكابلات البحرية الرابطة بين الشرق والغرب وهو سبب اختيارنا لها كبوابة لدخول السوق العالمي .

وأوضح أن هواوي تستثمر 300 مليون دولار أمريكي في إنشاء أول منصة سحابية عامة في مصر، لتقدم أكثر من 200 خدمة سحابية بما في ذلك منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات واّليات تطويرها، كما تستثمر هواوي 200 مليون دولار أمريكي لدعم 200 شريك برمجيات محليين، وتمكين 1300 شريك تكنولوجي بهدف بناء نظام بيئي مزدهر للبرامج والتطبيقات المحلية، وتشمل استثمارات هواوي أيضاً 30 مليون دولار أمريكي لتدريب 10000 مطور محلي وتعليم 100000 من المهنيين الرقميين، وذلك لدفع التحول الذكي في المنطقة.

جاء ذلك على هامش فعاليــــــــــــات حفــــــــــــل إطـــــــــــلاق شركة هواوي ل"هواوي كلاود" لأول مرة في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من كبار الشخصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وشركاء هواوي من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تهدف المنطقة السحابية الرائدة "هواوي كلاود" إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير في مصر ومنطقة شمال إفريقيا التي تضم ما يقرب من 28 دولة على أن يكون المقر الرئيسي مصر، حيث توفر مجموعة واسعة من الخدمات التي تساهم في دعم التجديد والابتكار والريادة في مختلف القطاعات، وتساعد على خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وزيادة المرونة والقدرة على إدارة الأزمات.

جدير بالذكر أن "هواوي كلاود" تساعد على تجربة تطبيقات جديدة مثل دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطوير نماذج أعمال جديدة بتكلفة أقل وسرعة أكبر، ومساعدة شركات التجارة الإلكترونية على التجاوب السريع مع الطلب المتزايد، وتحسين تجربة العملاء، والاستفادة من التقنيات الأحدث مثل الواقع الافتراضي، ومواكبة التحديثات ومعرفة الاستغلال الأمثل للتكنولوجيات لتحقيق التنمية والتطوير.