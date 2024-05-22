جو فوتشو: هواوي تمتلك فهماً عميقاً للسوق المصرية

أكد جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر، أن شركة هواوي تحرص على نقل أفضل تطبيقاتها في مجال السحابة إلى مصر، وهو ما يسجل قيمة كبيرة للعملاء والشركاء المحليين، وأن شركة هواوي تسخر كافة إمكاناتها لتمكين عملائها من التحول الرقمي وضمان حصولهم على خدمات هواوي بأفضل جودة.

وقال إن مصر تتمتع بعدد كبير من المواهب الشابة النابغة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن شركة هواوي تحرص على اكتشاف وتدريب هذه المواهب من خلال التعاون مع الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن منطقة هواوي كلاود توفر العديد من المزايا التي تعزز آليات التحول الرقمي في مصر، خاصة وأن شركة هواوي تعتبر نفسها شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو المستدام بمصر بعدما عملت في السوق المصري لأكثر من ٢٤ عاماً تعرفت خلالها على متطلبات السوق المصري واحتياجاته التقنية التي تمكنه من التطور. وقال: "لدينا فهم عميق للسوق المصري ونماذج ناضجة تساهم في دفع التحول الرقمي اعتماداً على أحدث التقنيات العالمية".

كما أوضح أن هواوي تسعى لتقديم خدمات متميزة لدفع تطور مختلف القطاعات والصناعات في مصر وتدريب المواهب البشرية التي تساهم بصورة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وأن هواوي لديها العديد من العملاء والشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص تمثل هواوي بالنسبة لهم المزود الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك على هامش فعاليــــــــــــات حفــــــــــــل إطـــــــــــلاق شركة هواوي الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المنطقة السحابية "هواوي كلاود" لأول مرة في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من كبار الشخصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وشركاء هواوي من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تهدف المنطقة السحابية الرائدة "هواوي كلاود" إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير في مصر ومنطقة شمال إفريقيا التي تضم ما يقرب من 28 دولة على أن يكون المقر الرئيسي مصر، حيث توفر مجموعة واسعة من الخدمات التي تساهم في دعم التجديد والابتكار والريادة في مختلف القطاعات، وتساعد على خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وزيادة المرونة والقدرة على إدارة الأزمات.

جدير بالذكر أن المنطقة السحابية "هواوي كلاود" تساعد على تجربة تطبيقات جديدة مثل دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطوير نماذج أعمال جديدة بتكلفة أقل وسرعة أكبر، ومساعدة شركات التجارة الإلكترونية على التجاوب السريع مع الطلب المتزايد، وتحسين تجربة العملاء، والاستفادة من التقنيات الأحدث مثل الواقع الافتراضي، ومواكبة التحديثات ومعرفة الاستغلال الأمثل للتكنولوجيات لتحقيق التنمية والتطوير.