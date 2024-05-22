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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"قاطع للأرزاق".. "تشريعية النواب" تطالب بتعديل قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات (فيديو)

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

قال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

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وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في “المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش عند بلوغه سن الستين.

عدم الفصل من المرة الأولى

وأكمل المغاوري أن التعديل المقدم منه يستهدف عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه، مغقبا: ""قطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق".

وبرر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان تقدمه بالتعديلات، موجها النظر للإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، سواء عدم الدقة فيها، ووجود عامل الزمن الذي يقف حائلًا، لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف.

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