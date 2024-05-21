ويليام دونج: نماذج اللغة العربية بخدمات هواوي كلاود تدعم كل القطاعات والصناعات بقدرات الذكاء الاصطناعي

أكد ويليام دونج، رئيس قسم التسويق السحابي في هواوي، أن الخدمات المبتكرة التي توفرها المنطقة السحابية هواوي كلاود ستساعد كافة مؤسسات الدولة المصرية على دفع عملية التحول الرقمي، خاصة وأن هذه الخدمات تم تأسيسها اعتماداً على نماذج للغة العربية، لتكون خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات الشركات والصناعات المختلفة في المنطقة.

وأوضح أن هذه النماذج تشمل خدمة التعرف التلقائي على اللغة ، التي تدعم كافة الوظائف في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، حيث يصل معدل الدقة إلى 96٪، و تم إعداد النموذج اعتمادا على البيانات العربية التي تضمن فهمًا دقيقًا للثقافة المحلية والتاريخ والمعرفة والعادات في العالم العربي بدلاً من استخدام الترجمة.

وفيما يخص خدمات الذكاء الاصطناعي، أشار ويليام دونج إلى نموذج Pangu الخاص بهواوي كلاود والذي جاء لدعم الصناعات المختلفة بقدرات الذكاء الاصطناعي، ويعتمد هذا النموذج على مجموعات بيانات تغطي الطاقة الرقمية والنفط والغاز والمالية وغيرها، مؤكداً أن مصر تمثل شريكاً أساسياً في الشبكة العالمية لهواوي

جاء ذلك على هامش فعاليــــــــــــات حفــــــــــــل إطـــــــــــلاق شركة هواوي الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للمنطقة السحابية "هواوي كلاود" لأول مرة في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من كبار الشخصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وشركاء هواوي من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تهدف المنطقة السحابية الرائدة "هواوي كلاود" إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير في مصر ومنطقة شمال إفريقيا التي تضم ما يقرب من 28 دولة على أن يكون المقر الرئيسي مصر، حيث توفر مجموعة واسعة من الخدمات التي تساهم في دعم التجديد والابتكار والريادة في مختلف القطاعات، وتساعد على خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وزيادة المرونة والقدرة على إدارة الأزمات.

جدير بالذكر أن المنطقة السحابية "هواوي كلاود" تساعد على تجربة تطبيقات جديدة مثل دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطوير نماذج أعمال جديدة بتكلفة أقل وسرعة أكبر، ومساعدة شركات التجارة الإلكترونية على التجاوب السريع مع الطلب المتزايد، وتحسين تجربة العملاء، والاستفادة من التقنيات الأحدث مثل الواقع الافتراضي، ومواكبة التحديثات ومعرفة الاستغلال الأمثل للتكنولوجيات لتحقيق التنمية والتطوير.