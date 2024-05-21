Rockwell Automation العالمية تتعاون مع IoT Misr لتقديم حلول أتمتة صناعية شاملة

كشفت شركة Rockwell Automation العالمية المتخصصة في حلول الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، عن تعاونها مع شركة IoT Misr المتخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وذلك لتقديم حلول أتمتة صناعية شاملة للعملاء، تجمع بين التكنولوجيات التكميلية والاستفادة من نقاط القوة لدى كل طرف لتزويد العملاء بحلول متميزة.

وتستهدف هذه الشراكة تقديم مجموعة واسعة من الخبرات والحلول والدعم، حيث يتيح هذا النهج التعاوني للعملاء الاستفادة من الخبرات والقدرات المشتركة لكلا المنظمتين، بما يؤدي إلى حلول أكثر شمولاً وفعالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

ومن خلال دمج تقنياتهما، تهدف كل من شركة Rockwell Automation العالمية وشركة IoT Misr إلى توفير اتصال سلس وأتمتة مُحسنة وتحليلات للبيانات مع تقديم التميّز التشغيلي الشامل لعملائهما، حيث يوفّر الشركتان مجموعة واسعة من التقنيات والحلول في مجال الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، ويقدمان العديد من التقنيات الأساسية.

وتركز شركة Rockwell Automation العالمية على تقنيات إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي، مما يتيح جمع وتحليل واستخدام البيانات من المعدات والعمليات الصناعية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتمكين الصيانة التنبؤية.

تنبع الميزة التنافسية لشركة Rockwell Automation العالمية من خبراتها وتجربتها في مجال الأتمتة الصناعية، بالإضافة إلى مجموعتها الواسعة من المنتجات والحلول، والتزامها بتوفير حلول متكاملة تمتد عبر مستويات مختلفة من الأتمتة، بدءًا من أرضية المصنع وحتى مستوى المؤسسة.

وفيما يتعلق بالقطاعات، تخدم Rockwell Automation العالمية مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك السيارات والأغذية والمشروبات والمواد الكيميائية والنفط والغاز والتعدين والأدوية والمزيد، فضلًا عن تركيزها القوي على قطاع التصنيع، حيث تساعد حلولها على تحسين عمليات الإنتاج وتحسين الكفاءة وتعزيزها بشكل عام.

كما نجحت شركة IoT Misr في تقديم مجموعة متكاملة من حلول إنترنت الأشياء لشركات البترول والغاز الطبيعي والطاقة والأدوية والصناعات الحيوية داخل مصر وخارجها وكذلك المدن الذكية، وقد تفوّقت في اقتناص مجموعة من التعاقدات المحورية مع عدد من الوزارات وشركات الاتصالات والتكنولوجيا الأكبر في السوق المصري، لتشهد أعمالها نمواً مطرداً بشكل مستمر في مختلف القطاعات.

وصرح احمد قرطام المدير الاقليمي لشركة Rockwell Automationبمصر، بأن الشراكة مع IoT Misr سوف تمنح السوق والعملاء قوة هئلة لتوفير خدمات وحلول أكثر تكاملاً بما يدعم أعمال مختلف القطاعات في مجالات متعددة، ويسمح بالمزيد من التوسع واقتناص الكثير من مشروعات رقمنة الإنتاج الصناعي والعديد من أعمال تطوير إنترنت الأشياء على مختلف المستويات المحلية والعالمية.

وقد أعرب عمرو نور الرئيس التنفيذي لشركة IoT MISR لخدمات إنترنت الأشياء، عن اعتزازه بالشراكة مع Rockwell Automation العالمية والتي سوف تمنح العملاء فرص أكبر للحصول على خدمات رقمية صناعية إنتاجية غير مسبوقة حيث الدعم الكامل بمجموعة هائلة من الخبرات والكوادر والكفاءات الهندسية في مختلف مجالات برمجة إنترنت الأشياء.