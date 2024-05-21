قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني تجذب 10 آلاف زائر

اختتمت اليوم فعاليات النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية، "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني" والتي عقدت خلال الفترة من 19 – 21 مايو ، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمحور المشير حسين طنطاوي، وشهدت مشاركة دولية وإقليمية مكثفة على مدار الثلاثة أيام، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور شريف حازم نائب محافظ البنك المركزي لشئون الأمن السيبراني، والدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، وبتمثيل دولي من السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وعدد من الوفود الدولية،من بينهم، الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني بالإمارات، المهندس محمد البركي، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بالكويت، المهندس بدر الصالحي، رئيس المركز العربي الغقليمي للأمن السيبراني، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، العدل، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد بنوك مصر، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ومركز الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المالي، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وبمشاركة وفد رفيع المستوي من القادة والضباط المختصين في مجال الأمن السيبراني من وزارة الدفاع المصـرية والمؤسسات والأجهزة المعنية.

وعلى مدار ثلاثة أيام شهدت قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني حضور لافت وصل إلى أكثر من 10 آلاف زائر، وجذبت الجلسة الافتتاحية اهتمام كافة المشاركين خاصة مع إطلاق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة مهارات سيبرانية والتي تعد جيلا جديدا من الشباب المؤهل للدفاع عن الأمن السيبراني المصري والتي أكد الوزير أنها ضمن أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل، فيما أكد الدكتور شريف حازم نائب محافظ البنك المركزي لشئون الأمن السيبراني، أن تأمين البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة آمنة يعد ضروريًا لضمان استقرار القطاع المالي ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وألقى الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الامن السيبراني، الضوء على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، للحد من التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية المعلوماتية للبلاد، بناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود في وجه التهديدات المتطورة.

واستعرضت جلسات اليوم الأول لقمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني عددا من القضايا الحيوية بما في ذلك مجهودات الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، كما تناول الاتجاهات الحديثة في صناعة الأمن السيبراني، وخلال اليوم الثاني تطرقت الجلسات وورش العمل لمناقشة آليات تأمين البنية التحتية الحيوية الوطنية ضد التهديدات السيبرانية في ظل ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية عالميًا، وتفاعل الحضور مع جلسة المواطنة السيبرانية التي استهدفت تعزيز ثقافة الأمن السيبراني والوعي بالمعلومات المضللة لثقيف الجمهور، كذلك التحديات العالمية بالمجال ومناقشات عن تشفير البيانات وعلم الجرائم الإلكترونية وكيفية اكتساب المرونة الإلكترونية للدفاع السيبراني، وخلال اليوم الثالث طرح المؤتمر استراتيجيات وحلول خلق شبكة انترنت أكثر أماناً لكل طفل، والتصدي لانتقال البيانات العابر للحدود والدعاية السيبرانية، وطرح المشاركون نظرتهم المستقبلية للبنية التحتية الفضائية وتكيفاتها الحديثة، ولعب الشريك المعرفي ، بي دبليو سي الشرق الأوسط دورا كبيرا في إثراء المحتوى طوال أيام القمة بورش عمل تفاعلية.

وشهدت قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني توقيع عددا من بروتوكولات التعاون التي تعزز من الأمن السيبراني وحماية البيانات، حيث وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة التعليم العالي، والهيئة النووية والإشعاعية، وMCS، وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز مهارات خريجي الجامعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان سلامة وأمن استخدام التكنولوجيا النووية في مجال الاتصالات، وتطوير حلول تقنية مشتركة لحماية البنية التحتية للاتصالات من الهجمات الإلكترونية، فيما وقعت الشركة المصرية للاتصالات، بروتوكول لتجديد التعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT في مجال الأمن السيبراني، بقيمة 35 مليون جنيه لتدريب الكفاءات على أحدث التقنيات والممارسات في مجال الأمن السيبراني لرفع مستوى المهارات والجاهزية لمواجهة التحديات السيبرانية.

وخلال فعاليات المؤتمر أطلقت الشركة المصرية للاتصالات بالاشتراك مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERET هاكاثون “WE Innovate” للعام الثاني على التوالي، تحت شعار (التوسع إقليميا - Going Regional) والذي جمع أفضل الخبراء والعاملين والمتحمسين للأمن السيبراني من جميع أنحاء الشرق الأوسط للتعاون في إنشاء حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية للأمن السيبراني في تأمين التقنيات الناشئة، أدوات تسليح الأمان السيبراني، أدوات تسليح الرقابة والإدارة والامتثال، ووفرت الشركة المصرية للاتصالات للفائزين فرصة لتمثيل WE INNOVATE ومصر في مسابقة Arab cybersecurity challenge المقرر عقدها في الامارات العربية المتحدة في أكتوبر المقبل بمؤتمر GITEX Global بالإضافة جوائز مالية تصل إلى 650 ألف جنيه، وفرص فنية للتطور والابتكار بالتواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين المحتملين.

وتعليقا علي النجاح الكبير الذي شهده اليوم الأول من قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، صرح محمد الصعيدي العضو المنتدب لشركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة، الشركة المنظمة للحدث:" القمة حققت أهدافها في تعزيز الوعي بأهمية التحول الرقمي والأمن السيبراني في مختلف القطاعات، وللعام الثالث على التوالي تثبت أنها أصبحت منصة رائدة لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال، واكتساب الخبرات العالمية، وبناء شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المعنية، بمشاركة أكثر من 10 آلاف زائر وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بأهمية التحول الرقمي والأمن السيبراني في مصر والعالم العربي." وأضاف "نثمن الدعم الكبير الذي حظيت به القمة من قبل الحكومة المصرية، وكذلك من قبل مختلف الشركاء المحليين والدوليين. ونشكر جميع المشاركين على مساهماتهم القيّمة التي أثرت النقاشات والحوارات ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بناء مستقبل رقمي آمن ومزدهر.

قال وليد السيد، شريك بشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط ورئيس قطاع الاستشارات في مصر:"يسر شركة بي دبليو سي استئناف دورها كشريك معرفي في المؤتمر والمعرض المصري لأنظمة الأمن السيبراني وتكامل البيانات (CDIS-Egypt) للعام الثاني على التوالي. وبصفتنا شركة رائدة في مجال الخدمات التقنية، سنقدّم أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحلول السحابية وإدارة البيانات في جناحنا التفاعلي مع مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC). وبفضل خبرتنا الفريدة والتزامنا بالتميز، فإننا ملتزمون بمواجهة التحديات الرئيسية في القطاع وتقديم حلول مستدامة بما يتماشى مع استراتيجيتنا العالمية "المعادلة الجديدة". كما أننا بصدد إصدار تقرير يقدم رؤى قيمة حول تسريع تكامل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني المعرفي.

ويأتي معرض ومؤتمر CDISبرعاية عدد كبير من كبرى الشركات العالمية وهم شركة هواوي، وتاليس، وسايشيلد، وإي فاينانس، وكاسبرسكي، WE، LogRhythm، بي دبليو سي الشرق الأوسط، Cynerv، Cyber x، Crowdstrike، Bcylert، سينرجيز، انسباير، الفا، كما حظى المؤتمر والمعرض على رعاية و دعم البنك المركزي واتحاد البنوك وعدد من البنوك الكبرى من بينهم ، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك أبو ظبي الاول مصر FAB، بجانب المشاركات الواسعة من شباب الجامعات، حيث شهدت تلك النسخة دعم العديد من الجامعات المصرية من بينهم، جامعة حلوان وجامعة بورسعيد.

فيما صرح المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS قائلاً:" إننا متحمسون للغاية لهذه النسخة المشتركة من فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني التي تمثل منصة رئيسية للصناعة الرقمية في مصر تضم تحت مظلتها كافة المهتمين والخبراء والمتخصصين ، موضحاً إن القمة تلقي الضوء على أبرز الإتجاهات الحديثة في مستقبل صناعة التحول الرقمي ومراكز البيانات والأمن السيبراني، كما تتيح العديد من الفرصة المتميزة للفت أنظار الشركات العالمية للمميزات التنافسية لمناخ الإستثمار المحلي وخطوات المنظومة الاقتصادية نحو دعائم التنمية ".

وعقدت FDC Summit بمشاركة من شركة F5 وشركة Palo Alto networks وشركة Gigamon وشركة Trellix وشركة Google Security وشركة OpenText وشركة Group-IB وشركة efficient IP وشركة Trend Micro وشركة Orange وشركة AWS وشركة Nokia وشركة Nozomi وشركة Tenable وشركة Nexthink وشركة Ivanti وشركة NetScout وشركة intel-Lenovo وشركة fawry وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI ولجنة التعاون الأفريقي بإتحاد الصناعات المصرية وشركة MCS وشركة Victory Link وشركة Hemaya وشركة Tech Parks وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمعية اتصال وشعبة الاقتصاد الرقمي وجمعية إنترنت مصر وجمعية شباب رواد الأعمال .

