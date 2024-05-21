عاطف عبد اللطيف يدعو لتسهيل التأشيرات و فتح خطوط طيران جديدة و برامج مشتركة للترويج للسياحة الافريقية

أشاد د. عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم بالتنظيم المتميز و الحضور القوى بمنتدى السياحة الأفريقي الأول بشرم الشيخ و حضور 2000 من الشخصيات المعنية بالسياحة في دول القارة الافريقية من 30 دولة و جهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتحقيق أكبر قدر من التكامل الافريقي في مجال السياحية .



وذكر عاطف عبد اللطيف في تصريحات له على هامش مشاركته بالمنتدى الافريقي للسياحة أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات مع الاشقاء في القارة الافريقية ومنها تجمع الكوميسا الذي يضم 21 دولة واتفاقية أغادير و التجارة الحرة القارية وغيرها الكثير تمهد الطريق لوجود حركة سياحية كبيرة بين الدول الافريقية ومصر

و اقترح عاطف عبد اللطيف ضرورة الترويج لتنظيم المؤتمرات والمنتديات الافريقية في مصر بهدف جذب الاشقاء في افريقيا الى مصر و استثمار امكانيات مصر الهائلة و كذلك ضرورة اعداد برامج سياحية مشتركة تحقق تكامل بين الدول و الترويج للطبيعة الساحرة لدول القارة الافريقية في التسويق لمقاصدنا السياحية وتنشيط وجذب السياحة الإفريقية إلى مصر خاصة أن السائح الإفريقي يميل جدا لزيارة الأماكن المقدسة والدينية مثل منطقة سانت كاترين ودير سانت كاترين وسيكونوا شغوفون بزيارة برنامج مسار العائلة المقدسة لمصر هذا بخلاف السياحة الكلاسيكية والشاطئية والعلاجية.

و اكد ان الافارقة لديهم شغف بتنظيم رحلات سياحية للعديد من الدول و نحن نحتاج الى تسويق جيد داخل هذه الدول خاصة التي تخرج منها سياحة بشكل كبير مثل دول جنوب إفريقيا وغانا ونيجريا وزيمبابوي وموزمبيق والسنغال .

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف أننا لابد من العمل على ازالة التحديات التي تواجه نشاط السياحة الافريقية لاستقطاب اكبر قدر من السياحة منها لمصر ومنها ضرورة تسهيل منح التأشيرة للأشقاء الأفارقة و توفير رحلات وخطوط طيران بين الدول التي نستهدف منها جذب سياحة وعمل توعية ثقافية للمجتمع بأهمية السائح الإفريقي وإعداد برامج سياحية تناسب احتياجات السائح الإفريقي وبأسعار مناسبة.

و من جانب آخر أكد د. عاطف عبد اللطيف أن منتدى السياحة الأفريقي شمل عدة فاعليات وحلقات نقاشية مهمة حول السياحة المستدامة والثقافية والرقمية والاستثمار السياحي، والتسويق وتنمية الموارد البشرية في مجال السياحة.

و ناقش المؤتمر أيضا موضوعات مهمة مثل كيفية تنفيذ مشروع سياحي ناجح واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق وإنشاء محتوى جذاب وتقديم خدمة عملاء ممتازة.

واكد عاطف عبد اللطيف على أهمية وجود الشركات التركية بشكل مكثف في المنتدى السياحي الافريقي الاول و الدور القوى للشركة التركية المنظمة للمنتدى في عمل شراكات سياحية بين الشركات التركية و المصريةً في تنشيط السياحة الافريقية للبلدين واستثمار اسطول الطيران الشارتر التركي في استجلاب السياحة الافريقية من خلال برامج سياحية مشتركة بين البلدين وكذلك تنشيط حركة الطيران بين مصر وتركيا واستثمار موسم الشتاء في تنظيم العديد من الرحلات السياحية التركية الى مصر .