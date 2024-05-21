مصر في المجموعة الأولى بمنافسات الطائرة جلوس ببارالمبياد باريس

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 عن مجموعات المنتخبات المشاركة في الحدث البارالمبي الذي يقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته منتخبات: فرنسا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

فيما تضم المجموعة الثانية كلًا من: إيران - البرازيل - ألمانيا - أوكرانيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس توج بلقب كأس الأمم الأفريقية مؤخرا وتأهل من خلالها للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.