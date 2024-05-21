إعلامية تهاجم منتقدي زوجة صلاح مع كلوب: "يفكرون بالجزء الأسفل من الجسد"

تحدثت الإعلامية سهير جودة، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي يسبب "صداع" للكثيرون، مشددة على أن نجاح صلاح وتحقيقه للألقاب والبطولات سبب ما يتعرض من الانتقادات بسبب صورة زوجته مع المدرب يورجن كلوب.

منتقدي صورة زوجة صلاح يفكرون بالجزء الأسفل من الجسد

وأوضحت "شيحة"، خلال تقديم برنامج "الستات"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن من ينتقد صورة زوجة محمد صلاح مع يورجن كلوب من خلف الشاشات لا يتعاملون في الحياة بقلوبهم، قائلة:"الناس اللي بنتقد صورة زوجة صلاح مع كلوب بيفكروا بالجزء الأسفل من الجسد.. معندهمش عقل أو قلب ولا عندهم نور.. النصف الأسفل هو اللي شغال".

ونوهت بأن المجتمعات الأوروبية هي مجتمعات تعيش على الإنسانية بشكل كبير، موضحة أن ما جاء في لقطة زوجة صلاح مع كلوب هي صورة عفوية وأبوية وثقافة طبيعية وليس بها أي شئ سلبي، مؤكدة أنه في المجتمعات العربية نسلم على أي شخص مهم أو مؤثر في حياتنا أو قدوة لنا بهذا الشكل.

وتابعت: "صورة زوجة صلاح مع يورجن كلوب ليس بها أي شئ خطأ.. إلا عند الناس اللي ربنا مسح النور ليهم من عقلهم وقلبهم.. وتحركهم فقط ميولهم وشهوتهم وتفكرهم الجنسي"، موضحة أن