البيان الختامي لمؤتمر اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا فى ميلانو

أصدر اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا البيان الختامي لمؤتمره الدورى النصف سنوى، والذي عقد فى مدينة ميلانو الايطالية يوم السبت الماضي ، والذي حضره السفيرة د منال عبدالدايم قنصل مصر العام فى ميلانو ، القنصل احمد البقلى، وعدد كبير من رموز الوجود المصرى فى اوروبا، فضلاً عن حضور كيانات من مختلف المدن الاوروبية في كلا من باريس ، امستردام ، اوكرانيا ، مرسليا ، اليونان ، نيس ، موناكو ، ڤينا ، ليبون ، بولندا ، زيورخ ، اليونان ولندن و نشأت زنفل ضيف شرف من نيويورك .

افتتحت السفيرة منال عبد الدايم المؤتمر بكلمة رحبت فيها بالحضور ، وتقدمت بالشكر لمجلس الادارة على دعوتها للمؤتمر، منوهة على العلاقات الثقافية والحضارية بين البلدين، وانها تحرص على حضور انشطة الجمعيات المصرية، وتلمس تمسكهم بموروثهم الحضارى ، والاخلاقي وحسن اندماجهم ، و اكدت خلال كلمتها على ان انعقاد ممثلى الكيانات المصرية هو خير دليل على تكاتف الكيانات المصرية فى الخارج، وتعاونهم لتحقيق اهدافهم التى تصب فى صالح مصرنا الحبيبة .

ومن جانبه قدم عصام شريف رئيس الاتحاد الافرو اسيوي للكاراتيه ، ورئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد بعرض الاستعدادات المطروحة لبطولة الكاراتيه، التى ستقام فى مدينة الغردقة فى بداية شهر فبراير ٢٠٢٥ ، ويشارك فيها مايقرب من ٣٠٠ لاعب من مختلف أنحاء اوروبا ، والفوائد العظيمة التى ستجنيها هذه البطولة، والتى اهمها تنشيط السياحة الرياضية فى مصر .

كما قام الكابتن مجدى رمضان رئيس النادى المصرى فى ڤينا ، ومدرب كرة القدم بعرض ماتم التخطيط له لاول بطولة كأس اتحاد الكيانات المصرية فى اوربا لكرة القدم ، والمقترح اقامتها فى شهر سبتمبر ٢٠٢٤ فى مدينة الغردقة ، والتى سيشارك فيها فرق من النمسا ، بولندا ، ايطاليا ، فرنسا ، هولندا ، المجر وانجلترا .

كما قدم شرح للفوائد المتعددة منها فى تنمية الروابط بين شباب المصريين فى اوروبا بعضهم البعض وبوطنهم ،وسيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بخصوص البطولتين .



توصيات المؤتمر :

تلخصت توصيات المؤتمر في عدة نقاط اهمها :

دعوة الجهات الرسمية فى مصر بتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، والتشاور معهم فى اى قرارات مصرية تخصهم قبل اصدارها .

الهجرة الغير شرعية قنبلة موقوته، يجب التصدى لها بطرق عملية لتفادى ويلات مصر والمصريين بالخارج فى غنى عنها.

ضرورة اعادة النظر فى التزايد المستمر فى اسعار المعاملات القنصلية واثارها السلبية على المواطن.

ضرورة اعادة النظر فى زيادة رسوم تسوية حالة التجنيد.

ضرورة الاهتمام بتعليم اللغة العربية لابناء المصرين بالخارج للحفاظ على الهوية المصرية.

ضرورة اعادة النظر فى تمثيل المصريين فى الخارج فى البرلمان المصرى، وان يكون تمثيل واقعى من المصريين بالخارج من مختلف القارات

تيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج واتاحتها اليكترونيا او عبر البريد ، لانها مازالت مقصورة على مقرات السفارات التى تبعد مئات الاميال على المواطنين وتكلفهم عناء السفر والاقامة احيانا.

ايجاد اليات جديدة وقنوات اتصال عملية بدون تمييز مع وزارة الهجرة، بعد ان اجمع الجميع على وجود فجوه بينهم وبين الوزارة .

ان يكون لهيئة الاستعلامات دور عملى فى مخاطبة العالم الخارجى والاعلام والرد على الاشاعات المغرضة.

عدم صدور اى مبادرات للمصريين بالخارج الا بعد استيفاء كل الدراسات والمشاورات الممكنه ، لضمان خروجها بصورة متكاملة، وتفادى ماحدث فى كل المبادرات السابقة.

فتح باب التسجيل لمبادرة السيارات لاجل غير مسمى ،ونزول موديل السيارة لخمس سنوات بدل من ثلاثة

وضرورة الاهتمام بالجيل الثانى والثالث والاهتمام بالنابغين منهم فى اوروبا، واتاحة الفرصة لشباب المصريين فى اوروبا للمشاركة فى انشطة وزارة الشباب والرياضة، من معسكرات ورحلات وندوات والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم ، وتعظيم التواصل معهم ومشاركاتهم فى صناعة القرار ، وتزويد الكيانات المصرية فى الخارج بكتيبات وافلام وثائقية لتعريف الشباب بالحضارة والتراث المصرى .

ان المصريين باوروبا قوة كبيرة لم يحسن استخدامها بعد وهم خط الدفاع الاول عن الدولة المصرية فى الخارج لذا يجب تعزيز طرق التواصل معهم بعقد لقائات دورية مع المسؤلين وصناع القرار مباشرة .

الغاء شرط عدم التجنس بجنسية اخرى او اثبات عدم القدرة المادية لنقل الجثامين ، والا كيف ندعوه للمشاركة فى الانتخاب كمواطن مزدوج الجنسية غير قادر ماديا.

تكوين لجنة لإدارة الأزمات والطوارئ تضم عضوين من كل دولة يتم من خلالها التعامل مع مايتعرض له الافراد او الكيانات والعمل على حلها .

نحن ندرك جيداً ماتمر به منطقة الشرق الاوسط من حروب وكوارث ،ومؤمرات ودور مصر المستهدفة ومن هنا نعلن تأييدنا الكامل للقيادة السياسية وندعوا الله ان يوفقهم فى حفظ امن وسلامة مصر ونأمل ان تنال توصياتنا الاهمية المرجوه .

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