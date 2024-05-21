وزير الشباب يبحث مع Eden سبل التعاون المشترك مع المدن للخدمات الشبابية والرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع ممثلي شركة Eden، احدي شركات حسن علام، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تشغيل وإدارة بعض منشآت الوزارة، والتنسيق للتعاون المشترك مع شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، بهدف تعزيز كفاءة تشغيل منشآت الوزارة.

حضر اللقاء المهندس وائل أحمد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إيدن، المهندس محمد حبش رئيس قطاع التشغيل، المهندس أمجد شفيق رئيس القطاع الفني، المهندس رضا مصطفي عثمان رئيس القطاع التجاري، شيماء سعيد عبد المجيد رئيس قسم العلاقات الحكومية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ناقش الاجتماع، إمكانية الاستفادة من خبرات شركة Eden الواسعة في مجال إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب وزيادة كفاءة استخدام تلك المنشآت.

وأكد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية، وذلك بهدف الاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة في هذا المجال وتقديم أفضل الخدمات للشباب المصري، وإتاحة فرص التكامل بين مقدمي الخدمات ومتلقيها وتبادل الخبرات للمساهمة في إزدهار وتطور إدارة تلك المنشآت والوصول بها لأعلى مستويات الاحترافية.

أشار الدكتور أشرف صبحى أن هذا التعاون سيساهم في تحسين كفاءة تشغيل منشآت وزارة الشباب والرياضة، مما سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب المصري، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المنشآت الرياضية، مما سيجعلها أكثر جاذبية لروادها، فضلاً عن تحسين مستوى الأداء بشكل عام، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لهذا التعاون لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستثمارات والاستغلال الأمثل لتلك المنشآت، واستدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والجودة المناسبة لكافة الشباب في أنحاء الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة Eden عن استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مجال تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية، وقدموا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إتاحة الفرصة للتعاون بين الجانبين بما يخدم الشباب المصري.





